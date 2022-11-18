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Kılıçdaroğlu'ndan 'küçük yatırımcılara' uyarı: Dolar-TL al sat yapıyorlar! Avlanan siz olacaksınız

18.11.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı son açıklamada küçük yatırımcılara uyarılarda bulundu. Kamu bankalarının birbirine dolar-TL ile al sat yaptığını belirten Kılıçdaroğlu borsa yatırımcılarına dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Maalesef avlanan siz olacaksınız." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'küçük yatırımcılara' uyarı: Dolar-TL al sat yapıyorlar! Avlanan siz olacaksınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçtiğimiz aylarda çokça tartışılan Borsa iddialarını yeniden alevlendirecek yeni bir açıklama geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda iddialarını dile getiren Kılıçdaroğlu kamu bankaları ve borsa yatırımcılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamu bankalarının kendi arasındaki trafiğe değinen Kılıçdaroğlu borsada yapılan işlemler için de, "SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için" ifadelerini kullandı.

AA-20220802-28555809-28555805-CHP_GENEL_BASKANI_KILICDAROGLU_ERZURUMDA_PARTISININ_MILLETVEKILLERIYLE_TOPLANTISINDA_KONUSTU

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

  • Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine Dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz.

  • Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra “emir geldi, yaptım” demek yok. Benden söylemesi.
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  • Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.

  • Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar.

  • SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için… İzliyorum, biliyorum.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya SPK Kemal Kılıçdaroğlu borsa

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