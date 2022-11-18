Kılıçdaroğlu'ndan 'küçük yatırımcılara' uyarı: Dolar-TL al sat yapıyorlar! Avlanan siz olacaksınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçtiğimiz aylarda çokça tartışılan Borsa iddialarını yeniden alevlendirecek yeni bir açıklama geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda iddialarını dile getiren Kılıçdaroğlu kamu bankaları ve borsa yatırımcılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamu bankalarının kendi arasındaki trafiğe değinen Kılıçdaroğlu borsada yapılan işlemler için de, "SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;



Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine Dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz.

Belli aracı kurumlar üzerinden bazı şirketlerin değerini bilerek şişiriyorlar. Farkında değiller ama Bay Kemal onları izliyor. Bu işledikleri suçların hesabı sorulacak. Sonra “emir geldi, yaptım” demek yok. Benden söylemesi.