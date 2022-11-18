Kılıçdaroğlu'ndan 'küçük yatırımcılara' uyarı: Dolar-TL al sat yapıyorlar! Avlanan siz olacaksınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geçtiğimiz aylarda çokça tartışılan Borsa iddialarını yeniden alevlendirecek yeni bir açıklama geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda iddialarını dile getiren Kılıçdaroğlu kamu bankaları ve borsa yatırımcılarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kamu bankalarının kendi arasındaki trafiğe değinen Kılıçdaroğlu borsada yapılan işlemler için de, "SPK ve Borsa yönetimi olup biteni görmüyor mu peki? Görüyor. Zamanı gelince onlar da hesap verecekler, bilerek müdahale etmedikleri için" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde;
Doları baskılamak için gece saatlerinde kamu bankaları birbirine Dolar-TL al sat yapıyorlar. Her şeyleri suç, her şeyleri sahte. Şimdi benzer bir hareketi borsada da görüyoruz.
Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.
Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar.