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KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 20 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

KOÇ HOLDİNG (KCHOL), 20 Temmuz Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 17 Temmuz Cuma 2026 kapanış verilerine göre 197,00 TL kapanış, %0,00 değişim ve 4,00 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 20 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -3,06%
AKSEN 3,21%
ALARK 0,48%
AEFES 0,19%
ASELS -0,28%
ASTOR -8,32%
BTCIM -2,12%
BIMAS -2,59%
BRSAN -4,52%
CANTE -1,54%
CIMSA 1,66%
CCOLA -2,72%
DSTKF -9,99%
ECILC -2,13%
EFOR 6,63%
EKGYO -1,83%
ENKAI -1,57%
EREGL -3,90%
FROTO -0,95%
GARAN -1,48%
GUBRF -2,19%
GLRMK -1,23%
HEKTS -4,11%
ISCTR -2,22%
KRDMD 0,66%
KTLEV -4,59%
KCHOL 0,00%
KUYAS -4,23%
MIATK -3,10%
MGROS 1,36%
OYAKC -0,49%
PASEU 1,13%
PGSUS -0,72%
PETKM 1,55%
SAHOL -2,10%
SASA -4,33%
SISE -1,78%
HALKB -2,50%
TAVHL -0,75%
TOASO 0,90%
TRMET -2,13%
TUPRS 1,05%
TRALT -2,05%
THYAO -0,15%
TTKOM -0,85%
TCELL -3,30%
TURSG -1,35%
ULKER -1,11%
VAKBN -2,52%
YKBNK -0,89%
Şevket Taner Şahin

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi 17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde güne 196,70 TL’den başladı. Seans içinde 199,60 TL seviyesine yükseldi, en düşük 196,30 TL görüldü ve günü 197,00 TL’den kapattı.
KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi için 17 Temmuz Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,00 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 4,00 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 20,22 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 197,00 TL, 197,00 TL, 191,10 TL, 191,50 TL, 192,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 191,10 TL – 197,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesinin 17 Temmuz Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 192,67 TL, 52 günlük ortalama 194,61 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 193,00 TL ve 189,00 TL destek, 199,00 TL ve 201,00 TL direnç noktalarıdır.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 20 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 20 Temmuz Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
351.5
15.648.329.383,50
% -0.28
18:10
THYAO
329.5
11.695.962.125,50
% -0.15
18:10
BETAE
90.75
10.546.344.654,35
% -2.58
18:10
ASTOR
286.5
10.466.197.047,50
% -8.32
18:10
AKBNK
66.5
10.242.225.647,00
% -3.06
18:10
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