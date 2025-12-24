KOÇ HOLDİNG (KCHOL) 25 Aralık Perşembe 2025 Günlük Teknik Analiz

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi 24 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde güne 168,50 TL’den başladı. Seans içinde 174,10 TL seviyesine yükseldi, en düşük 167,90 TL görüldü ve günü 172,90 TL’den kapattı.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesi için 24 Aralık Çarşamba 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,67 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 7,45 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 43,72 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 172,90 TL, 168,40 TL, 168,30 TL, 173,30 TL, 175,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 168,30 TL – 175,80 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) hissesinin 24 Aralık Çarşamba 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 172,55 TL, 52 günlük ortalama 168,84 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 168,33 TL ve 164,67 TL destek, 175,33 TL ve 178,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.