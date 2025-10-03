KOZA ALTIN (KOZAL) 03 Ekim Cuma 2025 günlük analizi ve yorumu

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) hissesinin 3 Ekim 2025 tarihli performansı yatırımcılar tarafından izlenmiştir. Hisse, önceki gün kapanış fiyatı olan 25,48 TL'den açılış yapmıştır. 3 Ekim 2025 tarihinde hisse fiyatı 25,46 TL seviyesinden işlem görmüştür. Gün içinde en yüksek 25,68 TL, en düşük ise 25,12 TL seviyeleri test edilmiştir. Şu an itibarıyla hisse 25,18 TL'den işlem görmektedir.

Son 5 günün kapanış fiyatları sırasıyla 25,18 TL, 25,48 TL, 25,22 TL, 25,42 TL ve 25,84 TL olarak kaydedilmiştir. Bu veriler, hisse fiyatında kısa vadeli dalgalanmaların yaşandığını göstermektedir. Önceki gün kapanış fiyatı 25,48 TL'den 25,18 TL'ye gerilemiştir. Bu durum %1,18'lik bir azalma göstermiştir. Düşüş, yatırımcıların kar realizasyonları veya piyasa duyarlılığındaki değişikliklerden kaynaklanmış olabilir.

Destek ve direnç seviyeleri açısından 25,12 TL seviyesi kısa vadeli destek noktasıdır. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 24,66 TL ve 24,08 TL bir sonraki destek noktaları olarak izlenebilir. Öte yandan 25,68 TL kısa vadeli direnç noktası olarak belirlenmiştir. Bu seviyenin aşılması durumunda, 25,84 TL ve 26,22 TL seviyeleri takip edilebilir.

Gün sonu kapanış fiyatı henüz gerçekleşmediği için, hisse fiyatının dalgalanması beklenmektedir. Yatırımcıların piyasa haberlerini ve şirketin finansal durumunu takip etmeleri önemlidir. Bu durum bilinçli yatırım kararları almaları açısından faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Koza Altın’ın altın fiyatlarındaki hareketler ve şirketin operasyonel gelişmeleri hisse performansını etkileyebilir. Yatırımcıların piyasa trendlerini ve şirket haberlerini düzenli olarak izlemeleri, stratejik kararlar almaları açısından büyük önem taşımaktadır.