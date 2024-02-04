Küçük yatırımcının göçü devam etti: Son üç ayda borsadan 1,3 milyon kişi çekildi

Borsa İstanbul geçen yılın son çeyreğinde oldukça dalgalı bir hareket sergiledi. Bir önceki çeyrekteki coşku artan alternatif yatırım araçlarının etkisiyle geride bırakılırken 2023’ün son ayındaki sert kayıplar ise yatırımcı kaçışını tetikledi. Dalgalanmalara dayanamayan yatırımcılar borsayı terk etti. Son üç ayda 1.3 milyon yatırımcı borsadan çekildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı Ocak ayında 376 bin 442 kişi azaldı ve 7 milyon 267 bin 425 olarak kaydedildi. Ocak ayındaki gerilemeyle birlikte borsadan son üç ayda 1,3 milyon yatırımcının çıktığı görüldü.

Ekim ayında borsada yatırımcı sayısı 8,6 milyon ile rekor düzeye yükseldi, Kasım ayından itibaren ise gerileme ivmesi yaşandı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre, yaş grubu bazında bakıldığında genç yatırımcıların borsadan uzaklaşmaya devam ettiği görüldü. Verilere göre Ocak ayında 20-34 yaş grubundan 311 bin 590 kişinin borsadan çıktı.

BÜYÜK YATIRIMCI BORSAYA YÖNELDİ

Portföy dilimi bazında bakıldığında ise büyük yatırımcıların Ocak ayında borsaya yöneldiği izlendi. MKK veri setinde en yüksek portföy dilimi olan 10 milyon ve üzeri portföyü bulunan yatırımcıların sayısı Ocak ayında 17 bin 758 olarak kaydedildi. Bir önceki ay 10 milyon TL ve üzeri bulunan yatırımcı sayısı 15 bin 371 olarak gerçekleşmişti.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMCILARIN ÇIKIŞLARI DEVAM ETTİ

Küçük ölçekli yatırımcıların göçü ise Ocak ayında devam etti. Portföyü bin TL ile 100 bin TL olan yatırımcı sayısı Ocak ayında 144 bin 363 geriledi. Bu yatırımcı grubu Ekim ayında 6 milyona dayanmıştı.







