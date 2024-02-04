FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Küçük yatırımcının göçü devam etti: Son üç ayda borsadan 1,3 milyon kişi çekildi

Küçük yatırımcının göçü devam etti: Son üç ayda borsadan 1,3 milyon kişi çekildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.02.2024 13:53 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halka arzların durması, borsada yıl sonunda yoğunlaşan satışlar, risksiz getiride yükselen avantaj borsa yatırımcısının çıkışını hızlandırdı. Portföyü bin TL ile 100 bin TL olan yatırımcı sayısı Ocak ayında 144 bin 363 geriledi.

Küçük yatırımcının göçü devam etti: Son üç ayda borsadan 1,3 milyon kişi çekildi

Borsa İstanbul geçen yılın son çeyreğinde oldukça dalgalı bir hareket sergiledi. Bir önceki çeyrekteki coşku artan alternatif yatırım araçlarının etkisiyle geride bırakılırken 2023’ün son ayındaki sert kayıplar ise yatırımcı kaçışını tetikledi. Dalgalanmalara dayanamayan yatırımcılar borsayı terk etti. Son üç ayda 1.3 milyon yatırımcı borsadan çekildi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı Ocak ayında 376 bin 442 kişi azaldı ve 7 milyon 267 bin 425 olarak kaydedildi. Ocak ayındaki gerilemeyle birlikte borsadan son üç ayda 1,3 milyon yatırımcının çıktığı görüldü.

Ekim ayında borsada yatırımcı sayısı 8,6 milyon ile rekor düzeye yükseldi, Kasım ayından itibaren ise gerileme ivmesi yaşandı. Bloomberg HT'de yer alan habere göre, yaş grubu bazında bakıldığında genç yatırımcıların borsadan uzaklaşmaya devam ettiği görüldü. Verilere göre Ocak ayında 20-34 yaş grubundan 311 bin 590 kişinin borsadan çıktı.

BÜYÜK YATIRIMCI BORSAYA YÖNELDİ

Portföy dilimi bazında bakıldığında ise büyük yatırımcıların Ocak ayında borsaya yöneldiği izlendi. MKK veri setinde en yüksek portföy dilimi olan 10 milyon ve üzeri portföyü bulunan yatırımcıların sayısı Ocak ayında 17 bin 758 olarak kaydedildi. Bir önceki ay 10 milyon TL ve üzeri bulunan yatırımcı sayısı 15 bin 371 olarak gerçekleşmişti.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMCILARIN ÇIKIŞLARI DEVAM ETTİ

Küçük ölçekli yatırımcıların göçü ise Ocak ayında devam etti. Portföyü bin TL ile 100 bin TL olan yatırımcı sayısı Ocak ayında 144 bin 363 geriledi. Bu yatırımcı grubu Ekim ayında 6 milyona dayanmıştı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 liraya kazak 150 liraya mont almak için yarıştılar50 liraya kazak 150 liraya mont almak için yarıştılar
Giyim sanayicilerinden deprem bölgesi için çağrıGiyim sanayicilerinden deprem bölgesi için çağrı
Yabancı bankalardan Merkez Bankası yorumu: "Düşük faizi..."Yabancı bankalardan Merkez Bankası yorumu: "Düşük faizi..."
Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul yatırım
En Çok Okunan Haberler
Kırılmayan fay uyarısı korkuttu! '7'lik deprem potansiyeline sahip’

Kırılmayan fay uyarısı korkuttu! '7'lik deprem potansiyeline sahip’

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

Otoyollarda yeni uygulama: Bir dönem tarihe karışıyor! Türkiye çapında yayılıyor

Otoyollarda yeni uygulama: Bir dönem tarihe karışıyor! Türkiye çapında yayılıyor

Aşiret lideri Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi!

Aşiret lideri Ertuş, 22 yılda 5 kez parti değiştirdi!

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Togg'a rakip geliyor: İkinci yerli otomobil gün sayıyor! 'Yerlilik' yarışı başladı

Tarih belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz...

Tarih belli oldu! 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.