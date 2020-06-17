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Küresel piyasalar güne nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 17.06.2020 09:16 | Son Güncelleme

ABD ve Avrupa'da beklentilerden iyi gelen verilerin iyimserliği ile salgında ikinci dalga endişelerini fiyatlamaya çalışan piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Analistler, piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Küresel piyasalar güne nasıl başladı?

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, mayısta yüzde 17,7 artarak tarihinin en yüksek aylık artışını gerçekleştirirken, sanayi üretimi de toparlanmaya devam etti.

Makroekonomik verilerdeki toparlanma ile dün yükseliş eğiliminde hareket eden New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'deki sunumu ve Çin'in başkenti Pekin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sonrası bugün vadeli işlemlerde düşüşe geçti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 2,04, S&P 500 endeksi yüzde 1,90 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,75 değer kazandı. Vadeli işlemlerde ise endekslerin ortalama yüzde 0,3 gerilediği görülüyor.

Fed Başkanı Powell, dün akşam Kongre'deki konuşmasında, üretim ve istihdamın Kovid-19 salgını öncesi dönemdeki seviyelerinin çok altında kaldığını belirterek, ekonomik toparlanmanın zamanlaması ve gücüne ilişkin ciddi belirsizliğin devam ettiğini söyledi. Salgının küçük işletmeler için akut riskler oluşturduğunu ifade eden Powell, "Halk hastalığın kontrol altına alındığından emin olana kadar tam toparlanma olasılığı düşük." dedi. Powell'ın bu akşam da Kongre'de soruları yanıtlaması bekleniyor.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin (ZEW) dün açıkladığı verilere göre, Ekonomik Güven Endeksi, Almanya'da, ekonomik iyimserlik beklentileri ile geçen aya göre 12,4 puan artarak 63,4 puana yükseldi.

Beklentilerdeki toparlanma ile dün Pekin'deki vaka artışları haberinden önce kapanan Avrupa borsaları hızlı yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,39, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,94 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.

Bugün Asya borsalarında, Kovid-19 salgınına ilişkin ikinci dalga fiyatlamasının daha ağır bastığı görülüyor. Pekin'de toptan gıda pazarı Şinfadi kaynaklı vakaların artması nedeniyle kentteki alarm seviyesi yükseltilerek tüm okullarda eğitime ara verildi.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan dış ticaret verilerine göre, ülkenin ihracatı mayısta yüzde 28,3 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün 111.875 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini test eden BIST 100 endeksi, kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü, önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kazancıyla 110.939,66 puandan tamamladı. Dün 6,8422'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8350'den işlem görüyor.

Analistler, piyasalardaki en kötünün geride kaldığını fiyatlama eğiliminin devam etmesine karşın salgında ikinci dalga endişeleri ve ekonomiye ilişkin belirsizliklerin risk unsuru olarak gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Buna bağlı olarak Pekin'deki gelişmeler ve genel olarak Kovid-19'a ilişkin haber akışının piyasalarda sert dalgalanmalara neden olabileceğine dikkati çeken analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri başta olmak üzere veri gündeminin de takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli yeni hedefin 116.000 seviyesi olacağını belirterek, gün içi işlemlerde ise 112.000 direncinin öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, mayıs ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri

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