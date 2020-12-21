Küresel piyasalar, haftaya 'mutasyon' endişeleri ile başladı

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, ülkedeki federal kurumların, ABD yerel saatiyle gece yarısı itibarıyla kapanmasını önleyecek 1 günlük geçici bütçe tasarısını onaylayarak yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile 2021 mali yılı için 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısının tamamlanması ve oylanması için zaman kazandırdı.

Geçen hafta piyasaların odağında bulunan ABD'nin bütçe tasarısı ve salgının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomiyi destekleme paketine ilişkin olumlu gelişmelerin ise yeni haftada pay piyasalarında satışları sınırlaması bekleniyor.

Analistler, mutasyon riski ve alınacak tedbirlerin ne ölçüde olacağına ilişkin haberlerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, haftanın ikinci yarısında Noel tatili dolayısıyla dünya genelinde birçok ülke borsasının tatilde olacağını söyledi.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, Kovid-19'da yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açarken, yüzde 70 daha bulaşıcı olan tür nedeniyle ülkeler İngiltere'yle sınırları kapatmaya, uçuşları durdurmaya başladı.

Cumhuriyetçiler ve Demokrat Parti arasında uzun zamandır süren müzakerelerin ardından yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketi ile bütçe üzerinde anlaşmaya varıldığı ve söz konusu tasarıların bugün oylanmasının planlandığı belirtiliyor.

Açıklamalara göre, ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılması, haftalık işsizlik yardımlarına 300 dolar ilave yapılması, küçük işletmelere 284 milyar dolarlık kaynak ayrılması, hava yolu şirketleri, okul ve üniversitelere destek sağlanması gibi düzenlemeler bulunuyor.

Geçen haftanın son işlem gününde henüz bütçe ve destek paketi ile ilgili anlaşma haberleri gelmeden önce kapanan New York borsasında düşüşler görülmüştü.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, haftalık bazda ise özellikle teknoloji hisselerindeki güçlü artışlarla endeksler ortalama yüzde 1,58 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit belirsizlikleri ve Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerle cuma günü pay piyasalarında negatif bir seyir izlenirken, hafta genelinde, beklentilerden iyi gelen Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri, avronun dolar karşısında haftalık bazda yüzde 1,2 değer kazanarak 1,2255 ile Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasını sağladı. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FSTE 100 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.