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Küresel piyasalar, imalat sanayi verilerine odaklandı! İşte piyasalarda takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 24.03.2021 09:27 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar satıcılı bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar, imalat sanayi verilerine odaklandı! İşte piyasalarda takip edilecek veriler

Yeni tip koronavirüs salgınında mutasyon riski ve 3'üncü dalga endişeleri, başta Avrupa'da olmak üzere birçok ülkede yeni tedbirlerin alınmasına neden olurken, buna paralel ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin beklentiler de olumsuz etkilendi.

KÜRESEL PİYASALARDA FED BAŞKANI'NIN SUNUMU ETKİLİ OLDU

Bu endişelerle petrol fiyatları gerilerken, dünya borsalarında özellikle hizmet sektörü ve enerji şirketi hisselerinde satıcılı bir seyir izlendi.

Öte yandan dün, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde yaptığı sunum da takip edildi.

Enflasyonda bu yıl artış beklediklerini belirten Powell, ancak enflasyon üzerindeki etkinin büyük ya da kalıcı olmayacağını ifade etti. Yellen ise vergi politikasına ilişkin değişiklikleri değerlendirmeyi umduklarını belirterek, vergi politikası değişikliğinin altyapı programlarının finanse edilmesine yardımcı olacağını dile getirdi.

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TAHLİL FAİZLERİ GERİLEDİ

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, dün düşüş eğilimini sürdürerek yüzde 1,62'ye geriledi. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 5,9 azalışla 60,4'e gerilemesi sonrası bugün Asya piyasalarında gelen tepki alımlarıyla 60,8 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 1.725-1.740 dar bandındaki dalgalı seyrini sürdürüyor.

Bu gelişmeler ve ABD'de yeni konut satışlarının şubatta 775 bine inerek Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilemesi sonrası dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,94, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında da Almanya hariç düşüşler görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 azalırken, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,03 yükseldi.

Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin yanı sıra küresel çip kıtlığının ikinci çeyrekte otomotiv başta olmak üzere birçok sektörün üretimlerini olumsuz etkileyebileceği endişelerinin pay piyasalarını baskıladığını ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da mart ayı öncü PMI verileri; imalat sanayisinde 52'ye, hizmet sektöründe ise 46,5'e yükseldi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

Yurt içinde, dün yine güne sert düşüşle başlayan ve iki kere devre kesicinin çalışması sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli kısmını telafi eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kaybıyla 1.377,43 puandan tamamladı. Banka hisselerinde gelen tepki alımlarının sınırlı kamasıyla bankacılık sektör endeksi ise yüzde 8,46 değer kaybetti. Dün yüzde 1,8 artışla 7,9442'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,9250'den işlem görüyor.

Analistler, bir önceki gün olduğu gibi dün de endeksin açılışla birlikte yüzde 10'a yakın değer kaybetmesi sonrası stop-loss (zarar kes) emirlerinin azaldığını ve banka hisseleri dışında tepki alımlarının güçlendiğini ifade etti.

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, ABD ve Avrupa'da PMI ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.

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Piyasalarda bugün (24 Mart) takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı tüketici güven endeksi

10.00 İngiltere, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

11.30 Almanya, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

12.30 İngiltere, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

16.45 ABD, mart ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

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