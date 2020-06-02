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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

BORSA HABERLERİ  | 02.06.2020 09:33 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD'deki protestolara karşın imalat sanayi verilerindeki toparlanmanın etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

ABD'de dün açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksinin, mayısta bir önceki aya göre 1,6 puan artarak 43,1 değerine yükselmesi pay piyasalarını desteklerken, yaşanan protestolar nedeniyle alımların sınırlı kalması dikkati çekti.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,36, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,66 değer kazandı. Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga'nın hisseleri ise Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasının ardından 8 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan, siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerde, bazı büyük kentlerde polis ile göstericiler arasında şiddet olayları yaşandı. New York Valisi Andrew Cuomo, protestoların artması üzerine New York şehir merkezinde yeniden gece sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

Basında yer alan haberlere göre ise şiddet olaylarının devam etmesi durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1807'de çıkarılan isyan veya iç karışıklıklarda Başkan'a Amerikan topraklarında askeri güç kullanma yetkisi veren "İsyan Yasası'nı" kullanabileceği bildirildi.

Analistler, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını kaydetti.

Avrupa tarafında, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) Avro Bölgesi'nde 33,'ten 39,4'e çıkması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride bırakıldığı beklentileri borsaların yüzde 1'in üzerinde yükselmesini sağladı.

Almanya borsasının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğu günde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,48 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 değer kazandı.

Dün Çin'de imalat sanayi PMI verisinin 50'nin üzerine çıkarak genişlemeye işaret etmesi ve ABD ile Çin arasındaki gerilimin yeni bir gümrük tarifesi savaşına dönmeyeceği iyimserliği ile pay piyasalarında etkili olan pozitif seyir bugün de devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, dün yüzde 1,65 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 107.266,19 puanla yaklaşık 3 ayın zirvesinden tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece yükseliş serisini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıdı. Dün 6,8143'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8030 seviyesine geriledi.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu ifade eden analistler, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesini bekliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalınması durumunda yeni hedeflerin 109.500 ve 111.000 seviyeleri olacağını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, mart ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

16.45 ABD, mayıs ayı ISM New York

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