FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar yön arayışında

06.12.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen tutumuyla karışık bir seyir izliyor. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Küresel piyasalar yön arayışında

Geçen hafta dünya geneline yayılan Omicron varyantı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerindeki şahinleşen ton pay piyasalarını baskılarken, tahvillere talebinin arttığı görüldü.

Yeni haftanın açılışında söz konusu riskler fiyatlanmaya devam etse de, Omicron varyantına ilişkin korkuların hafiflediği görülürken, bu hafta, cuma günü ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Çin'in attığı regülasyon adımları özellikle Asya pay piyasalarını etkilemeyi sürdürürken, Çinli emlak şirketi Evergrande'nin Çin ekonomisinde olumsuz etki oluşturmayacağı ve borçlarının yapılandırılması için aktif şekilde çalışıldığı yönündeki yetkililerden gelen açıklamalar risk algısını hafifletti.

Öte yandan, ABD'li regülatörlerin New York borsasında işlem gören Çinli firmaları borsa kotundan çıkarabileceğine ilişkin endişeler ise sürüyor.

Hafta sonu kripto para piyasalarında da hareketlilik yaşanırken, Bitcoin'in fiyatı yüzde 20'den fazla düşüşle 42 bin dolara kadar gerilemesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek 49 bin dolar seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,84, Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti. Bugün endeks vadeli işlem kontratlarında alıcılı seyrin hakim olduğu görülüyor.

Avrupa pay piyasalarında, cuma günü küresel pay piyasalarına paralel satıcılı bir seyir izlenirken, Omicron varyantı nedeniyle Avrupa genelinde tedbirler artırılmaya devam ediyor.

Bu haftanın veri gündeminde Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da enflasyon verileri dikkati çekerken, Almanya Başbakanı Angela Merkel çarşamba günü görevini Olaf Schulz'a devredecek.

Cuma günü, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,61, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya yükselişle başladı.

Asya'da, Japonya Başbakanı Fumio Kishida Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artışını engellemek için içinde kısıtlamaların da olduğu bir dizi önlem almayı planladıklarını duyururken, Çin'de Sunshine 100 adlı emlak şirketinin 179 milyon dolarlık tahvil ödemesini gerçekleştirememesi ve Alibaba hisselerinin regülasyon endişeleri ile sert düşüşünü sürdürmesi, borsalarda hisse ve sektör bazlı ayrışmaları öne çıkardı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Hong Kong'da, Alibaba hisselerinin yüzde 5'i aşan değer kaybının etkisiyle Hang Seng endeksi yüzde 1,3 geriledi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,10 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1,61 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.910,41 puana taşıdı.

Dolar/TL ise uluslararası piyasada cuma günü 13,9231 ile zirveyi görmesinin ardından günü yüzde 0,1 artışla 13,7076'dan tamamlarken, yeni haftaya yatay seyirle 13,7060'tan başladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı fabrika siparişleri

12.30 Avro Bölgesi, aralık ayı yatırımcı güven endeksi

14.30 Türkiye, kasım ayı reel efektif döviz kuru

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan: Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasınErdoğan: Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın
PARTNER Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki... Demet Özdemir: Eski mesleğim hakkında öyle şeyler söylediler ki...
6 Aralık altın bilezik fiyatları6 Aralık altın bilezik fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Teşkilat'ın yıldızından Tamer Karadağlı'ya olay gönderme!

Ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu!

Ödül törenine dekoltesiyle damga vurdu!

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

Asgari ücret 4 bin liranın altında olmasın

İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri!

İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri!

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı!

Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklik

Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.