ABB’den yapılan açıklamaya göre, Ziehl-Abegg’in satın alınması için anlaşmaya varıldı. Anlaşma kapsamında şirketin toplam değeri 2,65 milyar dolar, öz kaynak değeri ise 2,22 milyar dolar olarak belirlendi.

Söz konusu satın alma, ABB'nin mevcut motor ve sürücü portföyünü yüksek verimli elektronik komütasyonlu fanlar ve entegre elektrik motorlarıyla tamamlayarak ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme, endüstriyel soğutma ve termal yönetim pazarlarındaki ürün yelpazesini genişletecek.

Açıklamada, özellikle veri merkezlerine yönelik artan yatırımlar ile enerji verimliliği talebinin bu pazarlardaki uzun vadeli büyümeyi desteklediği kaydedildi.

2026 yılında yaklaşık 1,4 milyar dolar gelir elde etmesi öngörülen Ziehl-Abegg'in satın alma işleminin, yasal onayların ardından 2027'nin ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Merkezi Almanya'nın Künzelsau kentinde bulunan ve dünya genelinde yaklaşık 6 bin 300 kişiye istihdam sağlayan Ziehl-Abegg, veri merkezleri, temiz odalar, tıbbi teknoloji, tarım ve asansör sistemleri için fan ve kontrol teknolojileri geliştiriyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır