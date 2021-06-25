Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji Pazarlama'nın halka arzı onaylandı

SPK'nin dün akşam yayımladığı haftalık bültende E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ, Kütahya Şeker Fabrikası AŞ ve VBT Yazılım AŞ'nin halka arzını onaylandığı açıklandı. Bültende şirketlerin hisse fiyatları da yer aldı.

VBT YAZILIM'IN HİSSE FİYATI 12.48 TL

SPK'nin dün akşam yayımladığı haftalık bültene göre şirketin halka arzı sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Toplam 8 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 12.48 liradan satılacak.

Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 99.8 milyon lira olacak ve %30.8'i borsada işlem görecek.

E-DATA TEKNOLOJİ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 78 MİLYON LİRA

SPK'nin bültenine göre şirketin halka arzı sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak. Toplam 13 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 6 liradan satılacak.

Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 78 milyon lira olacak ve %28.9'u borsada işlem görecek.

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI'NIN HİSSE FİYATI 21 TL OLDU

SPK'nin bültenine göre şirketin halka arzı tamamen ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Kiler Holding ve Torunlar Gıda'nın sahip olduğu toplam 11.5 milyon lira nominal değerli hisse, hisse başına 21 liradan satılacak.

Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 241.5 milyon lira olacak ve %25'i borsada işlem görecek.

Kaynak: Reuters



