KUYAS YATIRIM (KUYAS) 02 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

KUYAS YATIRIM (KUYAS), 02 Mart Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 27 Şubat Cuma 2026 kapanış verilerine göre 73,60 TL kapanış, %-5,34 değişim ve 1,28 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) 02 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -1,69%
ALARK -2,29%
AEFES -2,32%
ARCLK -2,87%
ASELS 3,54%
ASTOR 1,62%
BTCIM 4,24%
BIMAS -1,48%
BRSAN -10,00%
CIMSA -4,03%
CCOLA -0,56%
DSTKF 1,91%
DOHOL -5,00%
DOAS -0,90%
EKGYO -2,39%
ENKAI -0,10%
EREGL 2,38%
FROTO -2,28%
GARAN -2,32%
GUBRF 0,76%
HEKTS -0,65%
ISCTR -1,69%
KRDMD 2,46%
KCHOL -2,73%
KONTR -2,49%
KUYAS -5,34%
MAVI -1,94%
MIATK -1,16%
MGROS -2,86%
OYAKC -3,54%
PASEU -2,18%
PGSUS -2,82%
PETKM -2,43%
SAHOL -4,00%
SASA 1,65%
SISE -2,56%
SOKM -3,85%
HALKB -1,84%
TSKB 0,15%
TAVHL -5,21%
TOASO -1,40%
TRMET 1,26%
TUPRS 1,20%
TRALT 2,61%
THYAO -1,28%
TTKOM -4,50%
TCELL -4,14%
ULKER -2,53%
VAKBN -2,05%
YKBNK -1,64%
Hande Dağ

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi 27 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 77,40 TL’den başladı. Seans içinde 78,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 73,60 TL görüldü ve günü 73,60 TL’den kapattı.
KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi için 27 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-5,34 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,28 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 17,01 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 73,60 TL, 77,75 TL, 74,90 TL, 73,05 TL, 72,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 72,10 TL – 77,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesinin 27 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 65,54 TL, 52 günlük ortalama 59,31 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 71,00 TL ve 69,00 TL destek, 76,00 TL ve 79,00 TL direnç noktalarıdır.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) 02 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

KUYAS YATIRIM (KUYAS) 02 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse KUYAS teknik analiz KUYAS analizi KUYAS günlük teknik analiz KUYAS günlük işlem hacmi KUYAS gün sonu kapanış KUYAS BIST 50
Haber Gönder
Haber Gönder
