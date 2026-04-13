FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Yılbaşında 53 liraydı bugün 87 lira' diyerek Türkiye geneli eylemi duyurdu!

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Toplantıda akaryakıt fiyatları ve ücretsiz taşınan yolcular vurgulanarak, "Bu böyle giderse Ankara'dan başlayıp Türkiye'de kontak kapatacağız." ifadelerine yer verildi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, akaryakıt fiyatlarındaki artış dolayısıyla taşımadaki maliyetlerin arttığını, bilet ücretlerine zam yapılmaması halinde mayıs ayında kontak kapatacaklarını bildirdi. Kara, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafıyla Başkent İlçeler Terminali'nde basın açıklaması yaptı.

ÜCRETSİZ TAŞINAN YOLCULARA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye genelinde 28 bin 400'ü aşkın özel halk otobüsü esnafının hizmet verdiğini aktaran Kara, 22 farklı kategoride ücretsiz yolcu taşımacılığı yaptıklarını ve geçen ay 3 kategorinin daha ücretsiz yolcu taşımacılığına eklendiğini ifade etti.

"YILBAŞINDA 53 LİRAYDI, BUGÜN 87 LİRA"

Kara, burada toplanma sebeplerinin akaryakıttaki fiyat artışları olduğunu belirterek, "Yılbaşında akaryakıt fiyatı 53 lira iken bugün 87 liraları buldu. Eğer hükümetimiz tarafından karşılanmasaydı şu anda 100 lirayı geçiyordu. Bizler de kamu hizmeti görevi görüyoruz. Bizim herhangi bir başka sektörde çalışanlar ile aldığımız akaryakıtın aynı fiyatta olmaması lazım. Bizler ücretsiz yolcu taşımacılığı yapacaksak diğer esnaflardan bir farkımız olmalı." diye konuştu.

"GÜNDE 400 KİŞİYİ ÜCRETSİZ TAŞIYORUZ"

Kara, 14 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile ücretsiz yolcu taşıma desteklerinin 8 bin 73 liraya yükseldiğini anımsatarak, bu ücretin günlük 7 kişiye tekabül ettiğini, kendilerinin ise günlük 400 kişiyi ücretsiz taşıdıklarını söyledi.

Ücretsiz yolcularla ilgili yaklaşık 5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesinden destek yardımı yapıldığını aktaran Kara, "2026'nın ilk ayı itibarıyla bu yardım da durdu. Her geçen gün akaryakıta zam geliyor. Bilet zammı artık kaçınılmaz oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'tan istediğimiz, bilet fiyatlarına zam yapıp her bileti tam bilete tamamlamak lazım ya da araçlarımızın İstanbul modeli gibi kiralanması lazım." dedi.

"BÖYLE GİDERSE TÜRKİYE GENELİ KONTAK KAPATACAĞIZ"

Araçlara lastik alamadıklarını, araçların bakımlarını yaptıramadıklarını, deposunu dolduramadıklarını söyleyen Kara, şunları kaydetti:

"Bu böyle giderse Ankara'dan başlayıp Türkiye'de kontak kapatacağız. Türkiye'de ara zammın alınma kararı gelmiştir. Zam yapılsa dahi hükümetin desteği olmadan halk otobüsü esnafının yürüme şansı yok. Mayıs ayında büyükşehir belediyelerinde özel halk otobüslerine ilişkin herhangi bir karar, yasa çıkmazsa Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde kontak kapatacağız. Araçların anahtarlarını Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerine torbaların içerisinde getirip buyurun size torba yasası deyip bırakacağız."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
76.55
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.75
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.33
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.22
Gazyağı
87.98
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt özel halk otobüsü ücretsiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.