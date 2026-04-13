Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı: Günlük kazanç

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilenciliğe karşı yürüttüğü denetimlerini sürdürüyor. Vatandaş yoğunluğunun yüksek olduğu sivil zabıta ekiplerinin dikkatini çeken Y.G., yapılan inceleme sonucu dilenirken suçüstü yakalandı.

ÜZERİNDE 30 BİN 200 TL BULUNDU

Niğde’den geldiği ve farklı illerde de dilencilik yaptığı belirlenen Y.G.’nin üzerinde yapılan aramada 30 bin 200 lira bulundu.

GÜNLÜK KAZANÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLEN PARAYA EL KONULDU

Günlük kazanç olarak değerlendirilen paraya el konulurken, Y.G.’ye Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. (DHA)



