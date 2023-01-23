Maçkolik ne zaman işlem görecek? Maçkolik halka arz sonuçları ne zaman? Halka arz büyüklüğü 323 milyon TL!

Maçkolik halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Maçkolik halka arzında 500 bin yatırımcının talepte bulunması durumunda 6-7 lot, 600 bin yatırımcının talepte bulunması durumunda 5-6 lot, 700 bin yatırımcının talepte bulunması durumunda 4-5 lot dağıtılacak. Ayrıca tüm paylar satılırsa halka arz büyüklüğü 323.000.000 TL'ye çıkacak.

MAÇKOLİK HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Maçkolik halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Ne zaman açıklanacağıyla ilgili güncel açıklama geldiğinde detaylar, haberimizde yer alacak.

Maçkolik'in, borsada ne zaman işlem göreceği de henüz belli olmadı. Detayların ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.

MAÇKOLİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemiyle talep toplandı.

MAÇKOLİK HİSSE FİYATI NE KADAR?

MACKO halka arz fiyatı pay başına 38,00 TL oldu. Toplamda 8.500.000 adet payın satışı gerçekleştirilecek.

MÜDÜR UĞURLU'DAN AÇIKLAMA!

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Emre Uğurlu, Mackolik halka arz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük canlı skor uygulamasını yöneten Mackolik, aynı zamanda bu alanda Fransa'nın en büyük lokal markası olan Match en Direct'in de sahibi. Kısa süre önce 14 dilde yayın yapan global uygulamamız Matchoholic'i de kullanıma sunarak Mackolik'i dünyanın en önemli dijital spor markalarından biri haline getirme global vizyonuyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Halka arz ile Türkiye'nin en sevilen dijital markalarından birini, Borsa İstanbul'da Türk yatırımcılarla buluşturacağımız için çok mutluyuz."

