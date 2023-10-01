MEKA BETON HALKA ARZ! Meka Beton (MEKAG) halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? İşte halka arz takvimi

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz durumu yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Borsa severlerin yakından takip ettiği halka arzlardan biri de MEKAG bist konu ile Meka Beton oldu. Kullanıcılar 'Meka Beton katılım endeksine uygun mu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. 16.900.000 Lot dağıtılacak olan Meka Beton halka arzında gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte Meka Beton halka arz detayları

MEKA BETON (MEKAG) NE ZAMAN HALKA ARZ OLUYOR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), beton kırma, işleme ve üretimi alanında makina üreticisi ve tesis tasarımcısı Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi şirketinin halka arzına izin verdi. Meka halka arz tarihi ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

SPK bültenine göre halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Sermayenin 62,5 milyon liraya yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 12,5 milyon lira nominal değerli hisse ile kurucu Mehmet Kaybal'a ait 4,4 milyon lira nominal değerli hisse satılacak.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULUMUNDA KULLANILACAK

Halka arz hisse başına 25 liradan gerçekleştirilecek. Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 422,5 milyon lira, yani 15,4 milyon dolar, halka açıklık oranı ise yüzde 27 olacak.

Şirkete giren paranın yüzde 42-45'i yatırım harcamaları, yüzde 42-45'i ise işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanılacak. Geri kalanı ise güneş enerjisi santrali kurulumu ve Ar-Ge ile ürün geliştirme harcamalarına ayrılacak.

