Mevduatlar Garanti BBVA'nın kârını uçurdu! Ekonomistlerden borsa için uyarı geldi

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 31 Mart 2024 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 3 ayında, net kârı 22 milyar 479 milyon 583 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 2 trilyon 462 milyar 474 milyon 815 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağlanan kaynak ise 1 trilyon 853 milyar 956 milyon 245 bin TL oldu.

MEVDUATLAR EN BÜYÜK KAYNAK

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı yüzde 71 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 3 ayında yüzde 9,3 büyümeyle 1 trilyon 750 milyar 964 milyon 135 bin TL oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15.4, özkaynak kârlılığı yüzde 36, aktif kârlılığı ise yüzde 3.9 seviyelerinde gerçekleşti.

Öte yandan kredi mevduat makasındaki daralma, TÜFE endeksli menkul kıymetlerin getirilerinde düşüş ve swap maliyetlerindeki artış sebebiyle bir önceki çeyreğe göre bankanın net faiz marjı 280 baz puan daralarak yüzde 3,4'e düşerken; net faiz gelirleri de 20,3 milyar TL’den 12,3 milyar TL’ye geriledi.

KREDİ RİSK MALİYETİ

Kurumun faaliyet giderleri yıllık yüzde 79 artarak 18,7 milyar TL’ye çıkarken, komisyon gelirlerinin de kabaca üç katına yükselmesi ile dengelenme görüldü. Kredi risk maliyetinde de yüzde 0,68'lik oran korundu. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 45 seviyesine yükselen özsermaye getirisi ise %36'ya geriledi.

EKONOMİSTLERDEN GARANTİ BBVA İÇİN 'TUT' TAVSİYESİ

Halk Yatırım ekonomistleri bu gelişmenin ardından GARAN-Garanti BBVA için hedef fiyatını 88,27 TL'den 95,89 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" dan "tut"a indirdi. Yapılan değerlendirmede, "12 aylık hedef fiyatımızı 88,27’den 95,89 TL seviyesine yükseltiyoruz. Garanti Bankası için beklentimizin üzerinde gelen finansal sonuçların ardından 12 aylık hedef fiyatımız olan 88,27 TL’den 95,89 TL seviyesine yükseltiyor; “AL” olan tavsiyemizi ise “TUT” olarak revize ediyoruz" denildi.







