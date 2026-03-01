MIA TEKNOLOJI (MIATK) 02 Mart Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

MIA TEKNOLOJI (MIATK) hissesi 27 Şubat Cuma 2026 tarihinde güne 37,94 TL’den başladı. Seans içinde 38,98 TL seviyesine yükseldi, en düşük 37,20 TL görüldü ve günü 37,50 TL’den kapattı.

MIA TEKNOLOJI (MIATK) hissesi için 27 Şubat Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,16 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,59 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 15,36 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 37,50 TL, 37,94 TL, 37,00 TL, 38,16 TL, 39,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 37,00 TL – 39,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIA TEKNOLOJI (MIATK) hissesinin 27 Şubat Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 38,35 TL, 52 günlük ortalama 37,67 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 36,33 TL ve 35,67 TL destek, 38,33 TL ve 39,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.