14 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM’e bu hafta atıştırmalıktan kahvaltılıklara kadar oldukça pek çok ürün geliyor. Öne çıkanlar arasında Torku’nun süt ve bisküvi çeşitleri, Milka, Toffifee ve Züber markalı çikolata ve ezmeler var. Ayrıca çok sayıda bisküvi, cips ve kuruyemiş çeşidi de avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Zühre ana pektamin 250 ml 239 TL

Zühre ana form macunu 240 g 229 TL

Zühre ana servi kozalağı şurubu 500 ml 229 TL

Miskos kakao kaplamalı pişmaniye 200 g 79 TL

Miskos sade ve kakaolu pişmaniye 150 g 49 TL

Miskos antep fıstıklı rulo pişmaniye 220 g 79 TL

Miskos çekme helva çeşitleri 240 g 79 TL

Ülker yupo yumuşak şekerleme çeşitleri 225 g 59 TL

Eti tutku kakaolu 90 g 25 TL

Bebeto gourmet sticks vişne, bitter çikolata ve fındık aromalı yumuşak şekerleme 65 g 29,50 TL

Bebeto latteli yumuşak şekerleme 70 g 35 TL

Bebeto party mix karışık aromalı yumuşak şeker 400 g 79 TL

Bifa sütlü kremalı bisküvi 3x360 g 149 TL

Ülker halley mini 24x10,3 g 129 TL

Eti sütlü mini tablet çikolata 32 g 42,50 TL

Onefis kurabiye çeşitleri 180 g 89 TL

Sweeto çilek aromalı marshmallow 140 g 32 TL

Torku banada bitter çikolatalı kakaolu fındık kreması 370 g 129 TL

Torku tatkrak baharatlı kraker 3x60 g 32 TL

Torku tam kremalım sütlü kremalı bisküvi 3x83 g 49,50 TL

Torku pötibör bisküvi 4x175 g 69 TL

Torku turtacık portakal jöleli tarçınlı mini bisküvi 3x102 g 49 TL

Torku miniki çilekli mini nuga bar 240 g 55 TL

Torku gala çikolata kaplamalı karamelli kek 50 g 17,50 TL

Torku favorimo fındıklı kakaolu kek 35 g 8 TL

Torku fındık kremalı gofret 142 g 42,50 TL

Toffifee karamelli fındık kremalı bütün fındıklı çikolata 200 g 149 TL

Züber peanutzilla kakaolu fıstık kreması & yer fıstığı ezmesi 2x315 g 390 TL

Milka extra badem ve tuzlu karamelli çikolata 190 g 149 TL

Milka extra bol sütlü çikolata 190 g 149 TL

Milka extra bütün fındıklı çikolata 190 g 149 TL

Milka mini cookies sütlü çikolatalı bisküvi 110 g 99 TL

Nestle damak antep fıstıklı sütlü stick çikolata 12x18 g 179 TL

Kinder joy oyuncaklı sürpriz yumurta 20 g 36 TL

Kinder süt dilimi çilekli 28 g 19,75 TL

Osmaneli ayva lokumu 400 g 99 TL

Moliendo hindiba kahvesi 150 g 159 TL

Jacobs karışım kahve 3'ü 1 arada yoğun lezzet 10'lu 99 TL

Herby bitki çayı çeşitleri 14'lü 49,50 TL

Jucy karışık meyveli içecek 200 ml 9,50 TL

Kırlıoğlu kuru meyve çeşitleri 200 g 120 TL

Miskos fındıklı krokan 40 g 49,50 TL

Simbat ekonomik tuzlu yer fıstığı 500 g 89,50 TL

Star krak patlamış mısır 2x75 g 37 TL

Patito patates cipsi 135 g 35 TL

Çerezos mısır çerezi 150 g 49,50 TL

Patos mısır cipsi 185 g 55 TL

Rixy dino mısır çerezi 113 g 34,50 TL

Ülker krispi baharatlı çubuk kraker 175 g 33 TL

Torku %1 yağlı süt 1 l 39,75 TL

Sultan et dana kangal sucuk 500 g 289 TL

Superfresh mantı 1 kg 189 TL

Aytaç piliç jülyen sosis 500 g 87,50 TL

Banvit soslu piliç kanat 1000 g 179 TL

Akşeker dana dilimli sucuk 350 g 219 TL

Lezita piliç döner 1000 g 225 TL

Polonez hindi fıstıklı salam 2x90 g 50 TL

Taxim dana ıslak hamburger 2x135 g 109 TL

Aknaz lor peyniri 1000 g 72,50 TL

Tahsildaroğlu tam yağlı taze kaşar peyniri 400 g 199 TL

Dost %20 yağlı bitkisel kremsos 200 ml 19,50 TL

Aknaz az yağlı beyaz peynir 1000 g 179 TL

İçim labne 3x180 g 159 TL

Eker yarım yağlı homojenize yoğurt 5000 g 229 TL

İçim %3 yağlı yoğurt 3000 g 175 TL

Sek acılı ayran 285 ml 22,50 TL

İçim ayran 200 ml 9,75 TL

Eker ayran 1 l 49,50 TL

Altınkılıç orman meyveli kefir 1 l 94,50 TL

Sek yaban mersinli quark 140 g 47,50 TL

Carte d'or petite bar caramella 276 ml 230 TL

Torku miniki süt çeşitleri 6'lı 79,50 TL

Bu içerik 13 Nisan 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.