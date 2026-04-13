"Tapuda gerçek beyan" dönemi! Yüzde 100 ceza geliyor

Bu yılın ilk çeyreğinde gayrimenkul satışlarında düşüş yaşanmasına rağmen tapu harcı geliri yükseldi. Bu yıl “tapuda gerçek beyan” dönemi ile gelirlerde de artış yaşandığı ifade ediliyor. İstanbul Gayrimenkul Değerlendirme tarafından yapılan açıklamada “Tapu harcı alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenir. Eksik beyanda iki taraf da sorumluluk altına girer. Yüzde 100 vergi ziyaı cezası uygulanır, gecikme faizi işletilir” uyarısında bulunuldu.

Cansu Çamcı

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı 2026 yılının ilk çeyreğinde 628 bin 255 adet olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda %9,5 oranında gerileme yaşandı. Bu dönemde elde edilen harç geliri ise %73,6 arttı ve 51 milyar 800 milyon lira oldu.

Sektör temsilcileri, bu yıl ilk çeyrekte devreye alınan "tapuda gerçek beyan" dönemi ile birlikte satışlarda gerileme yaşansa da gelirlerde artış yaşandığını belirtiyor.

YANLIŞ BEYAN ÇOK RİSKLİ

İstanbul Gayrimenkul Değerlendirme tarafından yapılan uyarıda “Gayrimenkul alım-satım süreçlerinde satış bedelinin tapuda gerçek değerinin altında beyan edilmesi, geçmişte yaygın bir uygulamaydı. Ancak günümüzde gelişen dijital denetim sistemleri, bu yaklaşımı önemli ölçüde riskli hale getirmiştir” denildi.

ETKİN KONTROL SAĞLANIYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Gelir İdaresi ve ilgili kurumların banka transferleri, ekspertiz raporları ve ilan platformlarındaki verileri birlikte analiz ettiği belirtilen uyarıda, “Bu sayede beyan edilen bedelin piyasa gerçekleriyle uyumu etkin biçimde kontrol edilmektedir” hatırlatmasında bulunuldu.

YÜKSEK CEZASI VAR

Gerçekleşen fiyatla beyan edilen fiyat arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gerçek satış bedeli esas alınarak yeniden hesaplama yapılacağı belirtilen açıklamada “Öncelikle eksik ödenen tapu harcı tahsil edilir. Ardından yüzde 100 oranında vergi ziyaı cezası uygulanır ve gecikme faizi işletilir” ifadelerine yer verildi.

İKİ TARAF DA SORUMLU

Tapu harcının alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödendiğine dikkat çekilen açıklamada “Eksik beyan durumunda her iki taraf da sorumluluk altına girer. Denetimler, geçmiş yıllara ait işlemleri de kapsayabilir. Eksik beyanın fark edilmesi halinde, ‘pişmanlık’ hükümleri kapsamında düzeltme yapılarak ceza uygulanmayabilir. Yalnızca faiz ödenmesi mümkün olabilir” denildi.

