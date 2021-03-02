FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. Migros'tan yükselen gıda alışverişine rağmen zarar açıklaması!

Migros'tan yükselen gıda alışverişine rağmen zarar açıklaması!

BORSA HABERLERİ  | 02.03.2021 16:11 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sürecinde gıda alışverişleri ile market kazançları artarken, Migros 2020 yılını zararla kapattığını açıkladı.

Migros'tan yükselen gıda alışverişine rağmen zarar açıklaması!

Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) yapılan 2020 kazanç raporuna göre, Migros geçtiğimiz yıl 403 milyon lira zarar etti. Migros'un önceki yılki 2019'daki ana ortaklık net dönem zararı 460 milyon 800 bin liraydı.

MİGROS'TAN ZARAR AÇIKLAMASI

KAP'ta yayınlanan rapora göre, Migros’un 2020 yılı 4. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 121 milyon lira olarak açıklandı. Şirketin 40 milyona yakın kar açıklaması beklenirken zarar açıklaması dikkat çekti. Pandemi döneminde alışveriş yoğunluğu yaşanan Migros'un online alışverişte de verdiği hizmetlerden dolayı kar açıklaması yapması bekleniyordu.

60,6 milyonluk kar açıklaması yapan KARDEMİR, genel kurul toplantı tarihini KAP'a bildirdi!60,6 milyonluk kar açıklaması yapan KARDEMİR, genel kurul toplantı tarihini KAP'a bildirdi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!Emekli ikramiye tarihleri açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!
Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!
Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum
Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum
Bakan duyurdu! 5 Mart'ta hesaplara yatırılacak
Bakan duyurdu! 5 Mart'ta hesaplara yatırılacak
Uzman uyardı: Normalleşmenin ikinci el araç piyasasına etkileri!
Uzman uyardı: Normalleşmenin ikinci el araç piyasasına etkileri!
'Yerli Elon Musk'tan dikkat çekken icat!
'Yerli Elon Musk'tan dikkat çekken icat!
Tüm zamanların en yüksek rakamı!
Tüm zamanların en yüksek rakamı!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı
Son Dakika: İçişleri'nden flaş hafta sonu kararı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
Mahalle arasında başladı Avrupa'ya açıldı
Ödeme tarihleri açıklandı
Ödeme tarihleri açıklandı
Gram altında 425 TL tahmini!
Gram altında 425 TL tahmini!
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yazık çok acıdım bırakın bu işleri milleti kandırmayın borsada para dahıtmamak için zarar göster para almaya gelince götür
yatırım yaptıysa eğer zarar açıklaması normal. yakında batarsa küçük esnaf bayram eder
kardan zarar yıllardır milyonlar elde eden firmalar koronada 1 senede ayakta kalamadılar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
60,6 milyonluk kar açıklaması yapan KARDEMİR, genel kurul toplantı tarihini KAP'a bildirdi!
KARDEMİR'den 60,6 milyonluk kar açıklaması
Piyasalarda bugün neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
TURK İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçları, borsa kodu 2021: Hisse ne zaman borsada işleme alınır, hangi tarihte hesaplara geçer?
Bireyselden 139 kat talep toplandı!
TURK İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonuçları, borsa kodu 2021: Hisse ne zaman borsada işleme alınır, hangi tarihte hesaplara geçer?
Halka arz sonuçları ne zaman açıklanır?
TURK İlaç ve Serum Sanayi halka arz, banka, fiyat bilgileri 2021: TURK İlaç ve Serum Sanayi 2021 yatırımları ve talep toplama tarihleri neler?
TURK İlaç ve Serum Sanayi talep toplama işlemi bitiyor
Analistlerden borsa yatırımcılarına uyarı: "Temkinli olun"
Analistlerden borsa yatırımcılarına uyarı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.