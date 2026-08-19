MIGROS TICARET (MGROS) 20 Ağustos Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi 19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde güne 569,00 TL’den başladı. Seans içinde 575,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 568,00 TL görüldü ve günü 573,00 TL’den kapattı.

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi için 19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,88 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,63 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 4,60 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 573,00 TL, 568,00 TL, 562,00 TL, 555,00 TL, 552,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 552,00 TL – 573,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIGROS TICARET (MGROS) hissesinin 19 Ağustos Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 610,53 TL, 52 günlük ortalama 640,08 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 559,00 TL ve 545,00 TL destek, 580,00 TL ve 587,00 TL direnç noktalarıdır.

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