FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Başsavcılık harekete geçti! Yatırımcılardan alım-satım ve bakiye kayıtları istendi

Fon soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 şirkete ait fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar tüm yatırımcı bazlı alım-satım ve bakiye kayıtlarını Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan (MKK) istedi.

Başsavcılık harekete geçti! Yatırımcılardan alım-satım ve bakiye kayıtları istendi

Savcılık ayrıca Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerini de incelemeye aldı.

FONLARA İLİŞKİN KAYITLAR İNCELENECEK

Savcılık yazısında; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren 'emsal' karar! Aylarca kira ödemek zorunda kalacakMilyonlarca kiracıyı ilgilendiren 'emsal' karar! Aylarca kira ödemek zorunda kalacak
İstanbul'da simide zam geldi!İstanbul'da simide zam geldi!

Anahtar Kelimeler:
soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

İlkokulda şoke eden olay: 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı

ABD o ülkeye savaş açmaya hazırlanıyor. Askeri hazırlık açığa çıktı

ABD o ülkeye savaş açmaya hazırlanıyor. Askeri hazırlık açığa çıktı

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Fransa karşısında yıkıldık! Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başladık

Mutlu Kaya'nın sözleri yürekleri sızlattı: ''Bir caninin eseriyim''

Mutlu Kaya'nın sözleri yürekleri sızlattı: ''Bir caninin eseriyim''

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

Dev banka altının zirve yapacağı tarihi verdi!

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

MYNET ÖZEL | İşte Tera Fon’un TEFAS öncesi yatırımcı listesi! MASAK raporunda dikkat çeken isimler

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.