Başsavcılık harekete geçti! Yatırımcılardan alım-satım ve bakiye kayıtları istendi

Savcılık ayrıca Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerini de incelemeye aldı.

FONLARA İLİŞKİN KAYITLAR İNCELENECEK

Savcılık yazısında; Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi talep edildi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.