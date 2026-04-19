MIGROS TICARET (MGROS) 20 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi 17 Nisan Cuma 2026 tarihinde güne 661,00 TL’den başladı. Seans içinde 674,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 651,50 TL görüldü ve günü 673,00 TL’den kapattı.

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi için 17 Nisan Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,05 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,21 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,32 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 673,00 TL, 659,50 TL, 656,50 TL, 649,00 TL, 641,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 641,00 TL – 673,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIGROS TICARET (MGROS) hissesinin 17 Nisan Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 621,70 TL, 52 günlük ortalama 632,17 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 651,67 TL ve 630,33 TL destek, 683,67 TL ve 694,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.