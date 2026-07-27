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MIGROS TICARET (MGROS) 28 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

MIGROS TICARET (MGROS), 28 Temmuz Salı 2026 için hazırlanan analizde, 27 Temmuz Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 625,00 TL kapanış, %0,32 değişim ve 0,96 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

MIGROS TICARET (MGROS) 28 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -1,70%
AKSEN 0,57%
ALARK -2,27%
AEFES -0,19%
ASELS -5,19%
ASTOR -2,36%
BTCIM -1,14%
BIMAS 0,79%
BRSAN -1,58%
CANTE -2,34%
CIMSA -3,95%
CCOLA -2,25%
DSTKF -2,73%
ECILC -1,48%
EFOR 5,49%
EKGYO 1,56%
ENKAI -0,17%
EREGL -0,05%
FROTO -0,95%
GARAN 0,87%
GUBRF 0,30%
GLRMK -2,45%
HEKTS -2,01%
ISCTR -0,23%
KRDMD 0,33%
KTLEV 0,58%
KCHOL -0,46%
KUYAS -3,25%
MIATK 2,73%
MGROS 0,32%
OYAKC -4,51%
PASEU 4,62%
PGSUS 0,00%
PETKM -8,45%
SAHOL 0,00%
SASA -4,46%
SISE -1,06%
HALKB -0,56%
TAVHL 1,06%
TOASO -3,02%
TRMET -1,69%
TUPRS -3,94%
TRALT -1,75%
THYAO 1,92%
TTKOM -2,31%
TCELL -1,35%
TURSG -2,57%
ULKER -1,52%
VAKBN -1,26%
YKBNK -1,38%
Devrim Karadağ

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi 27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde güne 629,00 TL’den başladı. Seans içinde 633,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 617,50 TL görüldü ve günü 625,00 TL’den kapattı.
MIGROS TICARET (MGROS) hissesi için 27 Temmuz Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,32 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,96 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,54 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 625,00 TL, 623,00 TL, 630,50 TL, 639,00 TL, 636,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 623,00 TL – 639,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIGROS TICARET (MGROS) hissesinin 27 Temmuz Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 637,03 TL, 52 günlük ortalama 663,15 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 619,00 TL ve 613,00 TL destek, 635,00 TL ve 645,00 TL direnç noktalarıdır.

MIGROS TICARET (MGROS) 28 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

MIGROS TICARET (MGROS) 28 Temmuz Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
318
16.555.812.389,25
% 1.92
18:10
SARAE
111.5
12.470.320.736,00
% -9.94
18:10
ASELS
360.5
12.312.175.388,25
% -5.19
18:10
AKBNK
66.45
11.718.879.385,95
% -1.7
18:10
YKBNK
32.9
10.257.320.646,64
% -1.38
18:10
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