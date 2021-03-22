Naturelgaz'ın halka arzı ertelenecek mi? Şirketten açıklama geldi!

Turan, halka arz öncesi bu sabah Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, "Dün kendi içimizde bir toplantı yaptık. TL'deki değer kaybının halka arzımızda bir değişikliğe gidecek bir durum yaratmayacağını düşünmüyorum... Yatırımcıların talebinin olacağını düşünüyoruz... Operasyonlarımızda kur riski taşımıyoruz, borçluluğumuz düşük" dedi.

Global Yatırım Holding'in iştiraki Naturelgaz'ın Genel Müdürü Turan, şirketin bir kur riski olmadığı ve yatırımcı talebi devam ettiği için halka arzda geri adım atmayacaklarını söyledi.

Boru hattı kullanmadan karasal sıkıştırılmış (CNG) ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) dağıtıcılığı yapan Naturelgaz'ın bu hafta gerçekleştirilecek olan halka arzı TL'de sert düşüşün olduğu haftaya denk gelirken, kur risklerinin olmadığına dikkat çeken şirketin Genel Müdürü Hasan Turan arzın ertelenmeyeceğini söyledi.

'NATURELGAZ'IN 100 MİLYON LİRAYA YAKIN BORCU VAR'

Naturelgaz'ın toplamda 100 milyon liraya yakın borcu olduğunu, bunun da yarısının dolar cinsi olduğunu belirten Turan, şirketin bir yıllık FAVÖK'ü kadar borcu olduğunu ifade ederek halka arz gelirlerinin bir kısmı ile de borç ödemesi yapılacağını söyledi.

Şirket operasyonlarında kur riskini tamamen çıkardıklarını ifade eden Turan, bununla ilgili adımları 3-4 yıl önce attıklarını belirterek, "Önceden dövize endeksli doğalgaz alımımız vardı, biz şirketin gider ve gelirlerini TL'ye çevirdik. Şu anda doğalgaz alımımız TL üzerinden, biz operasyonlarımızdaki kur riskini tamamen çıkardık. TL-TL çalışmaya başladık. En önemli adım bu" diye konuştu.

Naturelgaz'ın ortak satışı dahil halka arz edilen paylarının piyasa değeri 267 milyon lira olacak. Bu tutar içinde şirket sermaye artışı yöntemiyle satılan paylardan yaklaşık 127 milyon lira gelir elde edecek.

Payların tamamının satılması halinde şirketin sermayesinin %27.3'ü halka arz edilmiş, piyasa değeri ise yaklaşık 1 milyar lira olacak. Halka arza fazladan talep gelmesi durumunda 3.1 milyon hisse daha satışa konu edilebilecek.