JP Morgan, Morgan Stanley ve Moody's kritik TCMB görev değişikliğini yorumladı

Yaklaşık 4.5 ay önce Naci Ağbal'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevine atayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerine AKP eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nu getirmesi üzerine piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Morgan Stanley, Moody’s, JP Morgan gibi dev kurumlar yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini yorumlayan JP Morgan, bu değişikliğin politika faizleri ve parasal çerçevesinin gelecekte izleyeceği patika konusunda piyasa belirsizliğine yol açmasının muhtemel olduğunu vurguladı.
JP Morgan'ın değerlendirmesinden notlar:
'Hala yüksek olan enflasyon, büyük dış finansman ihtiyacı ve global finansal şartlarında sıkılaşmaya olan kırılganlık dikkate alındığında, politika duruşunun yönünde anlamlı bir değişiklik için çok fazla alan görmüyoruz.
Parasal çerçevenin şeffaf ve öngörülebilir tutulması çok önemli olmaya devam ediyor.
Piyasa belirsizliğinin azaltılması için, TCMB’den yakın zamanda daha fazla politika yönlendirmesi ortaya konulması anahtar.
Global finansal şartlarda sıkılaşma ortamında erken bir gevşeme veya buna atıfta bulunma zor kazanılan politika kredibilitesini baltalayabilir.'
Morgan Stanley tarafından yapılan değerlendirmede, değişikliğin kısa vadede belirsizliği artırdığı belirtildi.
Merkez Bankası'ndaki değişikliğin Banka’nın cari politikasında değişiklik olup olmayacağı belirsizliği yarattığını belirten Morgan Stanley, bu durumun Türk Lirası üzerinde baskı yaratabileceğini vurguladı.
Morgan Stanley'in değerlendirmesinden notlar:
Eğer TCMB cari pozitif reel faiz politikasını yeni başkan döneminde de devam ettirir ise, zayıf TL’ye rağmen, enflasyonda 2021’in ikinci yarısında sürdürülebilir bir düşüş beklenebilir.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından hazırlanan raporda, Naci Ağbal'ın görevden alınmasına ilişkin politika belirsizliğinin olabileceği belirtilerek şu açıklama yapıldı; "Bununla birlikte merkez bankası başkanının 2 gün sonra görevden alınması politika belirsizliğini artırırken kurumsal yapı zorluklarına da işaret etti. Bu durum finansal koşullara ilişkin risklere eklendi."
Societe Generale’nin kur stratejisti Phoenix Kalen de yaptığı açıklamada, “Türkiye, kurumsal kredibilitenin son kalan çıpalarından birini de kaybetti. Yerel bireysel yatırımlarında yeniden dolar stoklamak için acele edecekler ve yabancı yatırımcılar da büyük olasılıkla Türk varlıklarını satacaklar” diye konuştu.
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