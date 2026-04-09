New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, Orta Doğu'da sağlanan geçici ateşkesin durumuna dair belirsizliklerle güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,14 azalarak 47.840,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.783,69 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artışla 22.646,35 puana ulaştı.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerle pay piyasalarında açılışta karışık seyir izlendi.

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik tarafların geçici ateşkese varmasının ardından İran'dan gelen ateşkes ihlali haberlerinin risk iştahını törpülediğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının ABD ile varılan geçici ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise bunun ateşkes anlaşmasının bir parçası olmadığını ve "asla böyle bir söz vermediklerini" belirtti.

Açık tutulması ateşkes anlaşmasının kilit bir şartı olan Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından durdurulduğuna yönelik haberler de petrol fiyatlarını yukarı çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personelin, ek mühimmat ve silahlarla birlikte "varılan gerçek anlaşma tam olarak yerine getirilene kadar İran'ın içinde ve çevresinde kalmaya devam edeceğini" kaydetti.

Trump, aksi halde saldırıların yeniden başlayacağı ve bunun "daha büyük ve daha önce kimsenin görmediği kadar daha güçlü şekilde" gerçekleşeceği tehdidinde bulundu.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3,3 artarak 97,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 5 artışla 99,11 dolara yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerin altında büyüdü.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 4 Nisan ile biten haftada 219 bine çıkarak beklentileri aştı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de şubatta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilere paralel arttı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatil sezonu başlamadan uyarı geldi: 'Ucuz görürseniz şüpheyle yaklaşın'Tatil sezonu başlamadan uyarı geldi: 'Ucuz görürseniz şüpheyle yaklaşın'
QNB, Garanti, İş Bankası ve Akbank ne kadar promosyon veriyor?QNB, Garanti, İş Bankası ve Akbank ne kadar promosyon veriyor?

En Çok Okunan Haberler
Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Trump durmuyor: 'Ordu, bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

Lunaparktaki 'sıfır yer çekimi' aletinden düşerek öldü

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Göztepe - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İşte ilk görüntüler

SON DAKİKA... Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! İşte ilk görüntüler

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

APP plakalara izin çıktı; multimedya, ses sistemi, cam filmi...

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

Akaryakıta indirim için rakam ve tarih geldi

