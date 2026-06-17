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BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Dost Katılım Bankası AŞ'nin 10 milyar lira sermayeyle kurulmasına izin verildi.

BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor

BDDK, Dost Katılım Bankası'nın kurulmasına izin verdi! BDDK'nin söz konusu kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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BDDK izin verdi: Yeni banka kuruluyor 1

10 MİLYAR TL KURULUŞ SERMAYELİ DOST KATILIM BANKASI AŞ UNVANLI BİR KATILIM BANKASININ KURULMASINA İZİN VERİLDİ

Buna göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kurucu ortaklar BİM Birleşik Mağazalar AŞ, Desto Atık Yönetimi AŞ, Dost Global Danışmanlık AŞ, GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ tarafından Türkiye'de 10 milyar lira kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası AŞ unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına izin verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu banka bddk
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