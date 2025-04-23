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New York borsası yükselişle açıldı

23.04.2025 17:26
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New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması sonrasında güne yükselişle başladı.

New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,92 artarak 39.939,02 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 2,55 artışla 5.422,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,47 kazançla 16.866,55 puana yükseldi.

ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Powell ve Çin konusundaki söylemlerinin tonunda değişikliğe gitmesi sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Oval Ofis'te dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi.

Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini vurgulayan Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre, oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. (Powell'ın) Bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

Trump'ın geçen günlerde Fed Başkanı Powell'a yönelik sert eleştirileri bankanın bağımsızlığına ilişkin endişeleri artırmış ve ABD varlıklarında kayıplara yol açmıştı.

Ayrıca ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşına" ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, gümrük tarifeleri konusunda Çin'e karşı sert oynamayacağı mesajını vererek "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." diye konuştu.

Trump, Çin'in eninde sonunda ABD ile gümrük anlaşması yapmak zorunda olacağını ve kendilerinin buna hazır olduğunu ifade etti.

Kurumsal tarafta da şirket bilançoları yatırımcıların odağında bulunurken, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın dün piyasaların kapanmasının ardından açıklanan finansal sonuçları şirketin karının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 71 düştüğünü gösterdi.

Tesla'nın gelir ve karının bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında kalmasına karşın şirketin hisseleri, sahibi Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) ayırdığı zamanı "büyük ölçüde" azaltacağını söylemesi sonrası yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple ve Meta'nın hisseleri de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Birlik dijital kurallarına uymadıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırılmalarına karşın sırasıyla yüzde 3'ü ve yüzde 5'i aşkın yükseldi.

Boeing'in hisseleri ise şirketin yılın ilk çeyreğinde beklenen daha az zarar bildirmesinin ardından yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı.

ABD'de bugün açıklanacak imalat ve hizmet sektörleri Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Amerikan ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Fed'in Bej Kitap raporu takip edilecek.

Ayrıca, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda yapacağı konuşma izlenecek. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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