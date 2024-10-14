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Olası enflasyon muhasebesi güncellemesi şirketleri nasıl etkileyebilir?

14.10.2024 09:57
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Geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan enflasyon muhasebesi ile ilgili düzenleme sinyali geldi. İş dünyasının enflasyon muhasebesiyle ilgili talepleri doğrultusunda çok yakında yatırım yapan şirketlere yönelik bazı kolaylıkların devreye alınacağı iddiası gündeme geldi.

31 Aralık 2023 tarihinden itibaren uygulanan enflasyon muhasebesi, aktiflerinde yüksek varlık tutan şirketlerin yüksek parasal pozisyon kazancı, özkaynakları güçlü şirketlerin ise parasal pozisyon kaybı kaydetmelerine sebep oldu.

Varlıklarını borçla finanse eden şirketlerin görece daha olumlu etkilendiğini, özkaynakla finanse eden şirketlerin ise daha olumsuz etkilendiğini gözlemledik. Maddi Duran Varlıkların toplam aktifine oranı yüksek şirketlerin yüksek parasal pozisyon kazancıyla daha fazla vergi yükümlülüğüne uğraması uygulamanın başından beri tartışma konusu oldu.

Son dönemde bu konuyla ilgili bir düzenleme beklentileri konuşulur oldu. İlk düzenleme cirosu 50 milyon TL altında olan şirketlere geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı açıklamada, cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmelere enflasyon düzeltmesi kolaylığı sağlandığını belirtmişti. Yaklaşık 1,5 milyon mükellef bu kapsamda enflasyon düzeltmesi yapmaktan muaf tutulmuştu. Ancak Fintables Radar’dan kontrol ettiğimizde
50 milyon TL cironun altında 24 şirket bulunuyor.

ETKİ SINIRLI OLACAK

Yapılan bu düzenlemenin Borsa İstanbul şirketlerine etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz.

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BAZI KOLAYLIKLARIN DEVREYE ALINACAK

10 Ekim’de Bloomberg HT’nin edindiği bilgilere göre, iş dünyasının enflasyon
muhasebesiyle ilgili talepleri doğrultusunda çok yakında yatırım yapan şirketlere yönelik bazı kolaylıkların devreye alınacaği bilgisini öğrendik. Bunun henüz haber boyutunda olduğunu belirtmekte fayda var ancak, bir süredir iş dünyasının bu konuda beklentisi olduğunu biliyoruz.

ENFLASYON MUHASEBESİNDEN MUAF OLABİLİRLER

Yapılan yatırımlar bilançoda Maddi Duran Varlıklar altında muhasebeleştirirken, burada yapılacak düzenlemeler büyük yatırımları olan şirketlerin enflasyon muhasebesinden muaf olabileceği anlamına gelebilir.

Biz de bu yazımızda BIST-100 şirketlerinin ‘Yapılan Yatırımlar’ bölümlerinde 30 Haziran 2024 kapanış bakiyelerini çıkarmak istedik.

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