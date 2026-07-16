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OYAK CIMENTO (OYAKC) 17 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

OYAK CIMENTO (OYAKC), 17 Temmuz Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 16 Temmuz Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 20,30 TL kapanış, %2,22 değişim ve 0,30 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

OYAK CIMENTO (OYAKC) 17 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,72%
AKSEN 7,43%
ALARK 4,36%
AEFES 3,70%
ASELS 1,15%
ASTOR -3,85%
BTCIM 1,80%
BIMAS 3,06%
BRSAN 4,64%
CANTE 0,78%
CIMSA 4,89%
CCOLA 7,08%
DSTKF -9,96%
ECILC 2,60%
EFOR 8,77%
EKGYO -1,24%
ENKAI 2,73%
EREGL 5,21%
FROTO 4,13%
GARAN -0,16%
GUBRF 2,18%
GLRMK 1,94%
HEKTS 2,93%
ISCTR 0,72%
KRDMD 4,02%
KTLEV 1,12%
KCHOL 3,09%
KUYAS -0,70%
MIATK -2,28%
MGROS 3,13%
OYAKC 2,22%
PASEU -0,22%
PGSUS 1,02%
PETKM 5,20%
SAHOL 0,95%
SASA 0,79%
SISE 3,21%
HALKB -0,36%
TAVHL 3,48%
TOASO 3,39%
TRMET 2,95%
TUPRS 5,72%
TRALT 0,98%
THYAO 1,23%
TTKOM 2,00%
TCELL 1,81%
TURSG -0,15%
ULKER 3,02%
VAKBN 0,63%
YKBNK -1,30%
Şevket Taner Şahin

OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesi 16 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde güne 19,87 TL’den başladı. Seans içinde 20,36 TL seviyesine yükseldi, en düşük 19,83 TL görüldü ve günü 20,30 TL’den kapattı.
OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesi için 16 Temmuz Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %2,22 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,30 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 15,01 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 20,30 TL, 19,86 TL, 19,93 TL, 20,20 TL, 19,91 TL oldu. Bu dönemde fiyat 19,86 TL – 20,30 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesinin 16 Temmuz Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 20,69 TL, 52 günlük ortalama 21,46 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 19,33 TL ve 18,67 TL destek, 20,33 TL ve 20,67 TL direnç noktalarıdır.

OYAK CIMENTO (OYAKC) 17 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

OYAK CIMENTO (OYAKC) 17 Temmuz Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
33.52
18.597.336.729,94
% -1.3
18:10
THYAO
330
14.343.299.554,75
% 1.23
18:10
ASELS
352.5
14.187.263.359,75
% 1.15
18:10
AKBNK
68.6
11.262.054.536,45
% -0.72
18:10
ASTOR
312.5
9.324.960.078,00
% -3.85
18:10
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