Parça hisse nedir? Parça hisse alımı nasıl yapılır?

Borsada işlem yürütülürken rastlanan pek çok kavram vardır. Söz konusu kavramlardan biri de parça hisse senedi olarak adlandırılır. İngilizcesi "fractional shares" olarak bilinen parça hisse senedi, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme konusunda kolaylık ve imkân sunması ile ön plana çıkar.

Parça hisse nedir?

Söz edilen bu borsa terimi aynı zamanda küsuratlı hisse senedi olarak da isimlendirilir. Yine bu kavrama bağlı olarak küsuratlı işlem gibi konuların türediği görülür. Ancak küsuratlı işlemlerin anlaşılır kılınabilmesi için ilk olarak parça hisse senedinin ne olduğundan söz edilmelidir. Temelde parça hisse senedi, 1 adet bütün yani tam hisse senedinin belli bir parçasını kapsayan bölümüdür.

Parça hisse senedi nasıl işlem görür?

Küsuratlı/ parça hisse senedi, tam hisse senedinin belli bir parçasını temsil eder. Bu hisse senedi parçası, yatırımcının 1 tam hisse senedi üzerinden tercih ettiği bölümü alabilmesini mümkün kılar. Parça hisse senedinin alım satımının nasıl yapıldığının öğrenilmesi için ise ilk olarak bu menkulün nasıl işlem gördüğü açıklanmalıdır. Küsuratlı hisse senedinin ne olduğu ve nasıl işlem gördüğü bir örnek üzerinden anlatılabilir. Bu doğrultuda parça hisse senedine yönelik olarak aşağıdaki gibi bir örnek sunulabilir:

Herhangi bir şirkete ait olan hisse senedinin borsa kapsamında 100 dolar üzerinden işlem gördüğü düşünülür. Söz edilen bu durumda ilgili şirketin 1 tam hissesinin alınabilmesi için 100 dolara ihtiyaç duyulur.

Kişi 1 tam hissenin ederi olan 100 doları karşılayacak durumda değildir. Bu durumda şirketin 100 dolarlık 1 tam hissesinin belli bir parçasını almak ister.

Parça hisse senedi sayesinde yatırımcı, 100 dolarlık 1 tam hissenin 50 ya da 10 dolar gibi bir kısmı için yatırım yapabilir.

Sunulan bu örnekten de anlaşıldığı üzere küsüratlı yani parça hisse senedi, yatırımcılara 1 tam hissesinin değeri yüksek olan şirketlere de yatırım yapma olanağı tanır.

Aynı zamanda parça hisse senedi, sunduğu bu imkan sayesinde yatırımcıların portföylerini genişletmelerini mümkün kılar.

Parça hisse alımı nasıl yapılır?

Yatırımcılara borsada portföylerini çeşitlendirme ve genişletme imkânı sunan parça hisse senedinin nasıl alınabildiği sıklıkla araştırılır. Bunun nedeni ise parça yani küsuratlı hisse senedinin her platformdan satın alınamamasıdır. Dolayısıyla küsuratlı hisse senedi alımı için ilk adım, bu işlemi gerçekleştirmeyi mümkün kılan bir aracı kurum bulunmasıdır. Çeşitli aracı kurumların yatırımcılara küsuratlı hisse senedi alma şansı sunduğu bilinir. Bu aracı kurum belirlendikten sonra seçilen bir şirketin tam hissesinin belli bir bölümü satın alınabilir.

Parça hisse senedi alımı yapmayı mümkün kılan aracı platformlar, şirketlerin bir hisse senedinin belli bir bölümünü yatırımcılara sunar. Böylelikle yatırımcıların istedikleri şirketin bir tam hissesinin belli bir parçasına yatırım yapmaları mümkün olur. Genelde parça hisse senedi alımı yapılabilen aracı kurumlar, ilgili şirketin 1 tam hissesinden birkaç parçanın alınabilmesine de izin verir. Ancak parça hisse senedi alımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar da vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: