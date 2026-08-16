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PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 17 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU), 17 Ağustos Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 14 Ağustos Cuma 2026 kapanış verilerine göre 169,00 TL kapanış, %9,03 değişim ve 3,43 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 17 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -0,73%
AKSEN -2,03%
ALARK 0,48%
AEFES -1,71%
ASELS 0,52%
ASTOR -0,37%
BTCIM 1,91%
BIMAS 1,73%
BRSAN -0,83%
CANTE 4,20%
CIMSA -0,26%
CCOLA -1,95%
DSTKF 2,57%
ECILC 1,20%
EFOR -1,49%
EKGYO 2,02%
ENKAI -8,44%
EREGL 1,44%
FROTO 0,06%
GARAN -1,22%
GUBRF 6,44%
GLRMK -2,01%
HEKTS 1,07%
ISCTR -0,72%
KRDMD 9,98%
KTLEV -1,09%
KCHOL -0,43%
KUYAS -0,31%
MIATK -1,21%
MGROS 1,26%
OYAKC 0,46%
PASEU -2,01%
PGSUS -0,59%
PETKM 0,89%
SAHOL -0,45%
SASA -1,67%
SISE -6,67%
HALKB -0,94%
TAVHL 1,36%
TOASO -0,56%
TRMET 2,21%
TUPRS 2,76%
TRALT 4,53%
THYAO -0,98%
TTKOM -2,39%
TCELL -1,34%
TURSG -0,64%
ULKER 0,44%
VAKBN 0,39%
YKBNK -1,13%
Devrim Karadağ

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi 14 Ağustos Cuma 2026 tarihinde güne 154,90 TL’den başladı. Seans içinde 169,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 152,30 TL görüldü ve günü 169,00 TL’den kapattı.
PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi için 14 Ağustos Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %9,03 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,43 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 21,05 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 169,00 TL, 155,00 TL, 141,80 TL, 157,50 TL, 175,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 141,80 TL – 175,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesinin 14 Ağustos Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 146,36 TL, 52 günlük ortalama 122,80 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 148,33 TL ve 127,67 TL destek, 182,33 TL ve 195,67 TL direnç noktalarıdır.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 17 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 17 Ağustos Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
390.75
11.303.094.934,25
% 0.84
17:31
THYAO
302.75
8.086.063.672,00
% -0.82
17:31
TUPRS
373
7.765.992.995,50
% 3.11
17:31
ASTOR
340.75
7.252.557.095,00
% -0.44
17:31
OZATD
4340
6.949.310.895,00
% -1.36
17:30
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