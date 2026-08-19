PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) 20 Ağustos Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi 19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde güne 180,10 TL’den başladı. Seans içinde 186,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 173,50 TL görüldü ve günü 186,00 TL’den kapattı.

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesi için 19 Ağustos Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,28 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,86 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 15,89 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 186,00 TL, 180,10 TL, 164,00 TL, 169,00 TL, 155,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 155,00 TL – 186,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PASIFIK EURASIA LOJISTIK (PASEU) hissesinin 19 Ağustos Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 156,41 TL, 52 günlük ortalama 126,93 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 165,33 TL ve 144,67 TL destek, 196,33 TL ve 206,67 TL direnç noktalarıdır.

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