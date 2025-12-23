FİNANS

PEGASUS (PGSUS) 24 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz

PEGASUS (PGSUS), 24 Aralık Çarşamba 2025 için hazırlanan analizde, 23 Aralık Salı 2025 kapanış verilerine göre 207,00 TL kapanış, %-1,15 değişim ve 2,30 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

AKBNK -1,30%
AEFES -3,71%
ASELS 4,18%
ASTOR 0,71%
BIMAS -0,83%
DSTKF 0,98%
EKGYO 0,20%
ENKAI -0,83%
EREGL -1,15%
FROTO -0,05%
GARAN -1,18%
GUBRF 1,57%
ISCTR -1,21%
KRDMD -1,62%
KCHOL 0,06%
MGROS -1,32%
PGSUS -1,15%
PETKM -1,02%
SAHOL -1,72%
SASA -2,52%
SISE -1,54%
TAVHL -0,08%
TOASO -1,83%
TUPRS -0,27%
TRALT 4,51%
THYAO -0,55%
TTKOM -1,48%
TCELL -0,80%
ULKER -2,17%
YKBNK -1,34%
Taner Şahin

PEGASUS (PGSUS) hissesi 23 Aralık Salı 2025 tarihinde güne 209,00 TL’den başladı. Seans içinde 209,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 206,10 TL görüldü ve günü 207,00 TL’den kapattı.
PEGASUS (PGSUS) hissesi için 23 Aralık Salı 2025 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,15 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,30 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 11,07 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 207,00 TL, 209,40 TL, 214,20 TL, 211,30 TL, 209,10 TL oldu. Bu dönemde fiyat 207,00 TL – 214,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PEGASUS (PGSUS) hissesinin 23 Aralık Salı 2025 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 204,75 TL, 52 günlük ortalama 206,22 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 204,67 TL ve 202,33 TL destek, 211,67 TL ve 216,33 TL direnç noktalarıdır.

PEGASUS (PGSUS) 24 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz 1

PEGASUS (PGSUS) 24 Aralık Çarşamba 2025 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Asgari ücret tahminleri doğru çıkan isimler belli oldu!Asgari ücret tahminleri doğru çıkan isimler belli oldu!
28 bin 75 TL’ye ekonomistlerden tepki28 bin 75 TL’ye ekonomistlerden tepki

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TRALT
45.86
10.611.550.569,16
% 4.51
18:10
ASELS
221.7
9.634.403.182,10
% 4.18
18:10
ISCTR
13.89
8.770.191.589,13
% -1.21
18:10
ZERGY
13
6.677.173.059,35
% -8.19
18:10
THYAO
270.5
6.431.362.293,00
% -0.55
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 PGSUS PGSUS analizi PGSUS teknik analiz PGSUS günlük teknik analiz PGSUS günlük işlem hacmi PGSUS gün sonu kapanış
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

