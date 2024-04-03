Peş peşe rekorlar kırmıştı: Yüzde 93'ün üzerinde artış! Borsa, yatırımcı sayısını bir yılda ikiye katladı!

Peş peşe rekor tazeleyen Borsa İstanbul da bir artış da yatırımcı sayılarında geldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun açıkladığı verilere göre, mart sonu kapanış verileri itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda yüzde 93,75 artarak 8 milyon 225 bin 125 kişi oldu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Aynı dönemde bakiyeli hesap sayısı son 1 yılda yüzde 67,80 artarak 15 milyon 667 bin 064 olurken, bakiyeli yatırımcı sayısı ise yüzde 58,19 artarak 11 milyon 351 bin 544 kişi oldu ve kayıtlı yatırımcı sayısı 34 milyon 763 bin 775 kişiye ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 1 milyon ve üzerinde portföyü olan yatırımcı sayısı Mart ayında 235 bin 198’e geriledi.

HALK ARZLARLA YENİDEN ARTIŞ GÖSTERDİ

Borsada yatırımcı sayısı Mart ayında halka arzların da etkisiyle yeniden artış gösterirken, 1 milyon TL üzerinde portföyü olan yatırımcıların ise azaldığı izlendi. Şubat ayında bu portföy diliminde 246 bin 742 yatırımcı yer almıştı. MKK verilerine göre Mart ayında bu yatırımcı grubunun portföy büyüklüğü de bir önceki aya göre yatay bir performansla 4,64 trilyon TL oldu.

NİSAN DETAYI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin, son 10 yılın nisan aylarında 8 kez yükseliş kaydetmesi, “boğa” olarak adlandırılan, yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcıların iştahını artırıyor. Son 10 yılın nisan aylarında BIST 100 endeksinin performansı incelendiğinde, yükseliş görülen 8 ayın ortalaması yüzde 5,31 hesaplanırken, düşüş olan 2 ayın ortalaması ise yüzde 6,66 oldu.







