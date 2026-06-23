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PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 24 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

PETKİM PETROKİMYA (PETKM), 24 Haziran Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 23 Haziran Salı 2026 kapanış verilerine göre 20,12 TL kapanış, %-0,69 değişim ve 0,75 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 24 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -1,83%
AKSEN -3,53%
ALARK -2,15%
AEFES -2,47%
ARCLK -1,65%
ASELS -0,70%
ASTOR -4,98%
BTCIM -1,75%
BIMAS 0,99%
BRSAN -3,92%
CANTE -0,68%
CIMSA -1,52%
CCOLA 0,58%
DSTKF 0,76%
DOAS -2,48%
EKGYO -2,09%
ENKAI -2,75%
EREGL -1,29%
FROTO -2,11%
GARAN -2,09%
GUBRF -6,04%
HEKTS 0,25%
ISCTR -1,56%
KRDMD -3,19%
KCHOL -2,84%
KUYAS 0,28%
MAVI -1,95%
MIATK -5,91%
MGROS 1,75%
OYAKC -2,86%
PASEU 2,44%
PGSUS -2,41%
PETKM -0,69%
SAHOL -2,32%
SASA -3,65%
SISE -2,55%
HALKB -2,86%
TSKB -0,57%
TAVHL -1,04%
TOASO 3,99%
TRMET -4,57%
TUPRS -0,14%
TRALT -3,11%
THYAO 0,08%
TTKOM -3,99%
TCELL -1,94%
TURSG -2,48%
ULKER -1,92%
VAKBN -3,10%
YKBNK -2,19%
Hande Dağ

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) hissesi 23 Haziran Salı 2026 tarihinde güne 20,26 TL’den başladı. Seans içinde 20,48 TL seviyesine yükseldi, en düşük 20,06 TL görüldü ve günü 20,12 TL’den kapattı.
PETKİM PETROKİMYA (PETKM) hissesi için 23 Haziran Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,69 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,75 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 37,02 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 20,12 TL, 20,26 TL, 20,12 TL, 20,42 TL, 20,08 TL oldu. Bu dönemde fiyat 20,08 TL – 20,42 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) hissesinin 23 Haziran Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 20,96 TL, 52 günlük ortalama 22,58 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 20,00 TL ve 20,00 TL destek, 20,00 TL ve 20,00 TL direnç noktalarıdır.

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 24 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

PETKİM PETROKİMYA (PETKM) 24 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
325
11.871.008.475,00
% 0.08
18:10
ASTOR
296
8.514.720.954,50
% -4.98
18:10
SASA
2.64
7.211.159.332,39
% -3.65
18:10
ISCTR
15.18
7.071.391.521,98
% -1.56
18:10
AKBNK
80.5
6.832.748.929,95
% -1.83
18:10
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