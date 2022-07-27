Piyasadan limite ne demek? Piyasadan limite emir nedir?

Para piyasalarındaki hareketliliği, yatırımları ve her türlü işlemi takip etmek gerekir. Bu takipler sürecinde kullanılan bazı tanımlara ve kavramlara hâkim olunmalıdır. Piyasadan limite emri de bunlardan biridir. Piyasadan limite ne demektir?

Piyasada işlemlerin yapıldığı sisteme emirler girilir. Bu emirleri belirtilen yöntemlerden birini seçerek girme zorunluluğu vardır. Piyasadan limite birden fazla hisse emir türü bu amaçla kullanılır. Eğer limitli emir verilecekse belirlenen fiyat kadar işlem gerçekleştirilir.

Limit, piyasa, piyasadan limite, dengeleyici gibi fiyat tipleri bulunur. Her birinin de farklı emir süreleri vardır. Yatırımcı, yapmak istediği işleme ve değişikliklere göre portföyünü yönetir.

Bir yatırımcının aracısı, emiri kuruma iletirse bu müşteri emridir. Ancak aracı kişi ya da kurum piyasaya uygun bir formata dönüştürüp ilettiği emir borsa emri olarak bilinir. Hisse senetlerinin de iki farklı türü vardır: Kirli fiyat ve temiz fiyat.

Doğru ve kazançlı işlemler yapabilmek için yatırımcıların bu kavramların nerede ve nasıl kullanıldığını bilmesi gerekir. Bunun dışında hisse piyasasının saatleri de takip edilmesi gereken bir durumdur.

Piyasadan limite ne demek?

09:40 ile 18:05 saatleri arasında piyasa işlemleri yapılır. Piyasa emirleri fiyatsız olarak verilir. Piyasadan limite emirler de bu şekilde uygulanır. Yalnızca en iyi fiyat derecesinde bekleyen emirlerle eşleşirler. Bu sayede işleme dönüşürler.

Piyasa emrinde fiyat kısmını doldurma zorunluluğu vardır. Ancak piyasadan limite söz konusu olduğunda bu mecburiyet ortadan kalkar. Üst derecelere devamı da yoktur. İngilizce olarak "Market to limit order" şeklinde ifade edilir.

Eğer bir emir defterinde, alınan miktarı karşılayacak kadar limit siparişi yoksa emrin kalan kısmı aynı fiyattan alışta beklemek durumunda kalır. Pasif olarak işlem görür.

Piyasadan limite emir nedir?

İşleme dönüşmeyen piyasadan limite emirleri, sürekli işlem aşamasına geçer. Bu geçiş sürecinde son işlem fiyatı baz alınır. Bu da limit fiyatlı emre dönüşür. Emir defterine pasif olarak kaydedilir.

KİE yani Kalanı İptal Et şeklinde girilirse pasife yazılmasına gerek olmaz. KIE olduğunda fiyat ve miktar belirterek girilir. Emir girildiği anda karşılanmayan bölüm otomatik olarak iptal edilmiş demektir.

Tek fiyat, açılış ve kapanış bölümlerinde fiyat oluşmazsa seansın sürekli işlem kısmına girilmesi anında işleme dönüşmezlerse piyasadan limite emri iptal edilmek durumunda kalır.

Borsa işlem seansları aktif hale gelmeden önce verilir. En yüksek rakamdan açıldığı zaman gerçekleşmezse seansın açıldığı saatte iptali gerçekleşir. Hisseleri en yüksek fiyattan alma amacıyla yapılır.



