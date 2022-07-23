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Piyasada geçerli olan faiz oranına ne denir? Piyasa faiz oranı nasıl hesaplanır?

22.07.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para piyasasındaki para arzı ile talebi arasındaki etkileşim, piyasada geçerli olan faiz oranının nasıl oluştuğunu göstermektedir. Bu bağlamda piyasada geçerli olan faiz oranını enflasyon, fon talep edenler ve birikim sahipleri de doğrudan etkilemektedir. Piyasa faiz oranı hesaplama nasıl yapılır, piyasada geçerli olan faiz oranına ne denir?

Piyasada geçerli olan faiz oranına ne denir? Piyasa faiz oranı nasıl hesaplanır?

İçindekiler

  • Piyasada Geçerli Olan Faiz Oranına Ne Denir?
  • Piyasa Faiz Oranı Nasıl Hesaplanır?

Fon talep edenler ile birikim sahiplerinin uzlaşmasına bağlı olarak, piyasada belli bir faiz oranı oluşmaktadır. Piyasada geçerli olan faiz oranı, cari faiz türü ile ifade edilmektedir. Ayrıca piyasada geçerli olan faiz oranı; para piyasası çerçevesindeki para arzı ve talebi arasındaki ilişkiye göre belirlenmektedir.

Piyasada Geçerli Olan Faiz Oranına Ne Denir?

Faiz türleri söz konusu olduğunda en sık araştırılan konulardan biri de piyasada geçerli olan faiz oranına yöneliktir. Bu bağlamda geçerli sayılan faiz oranına ne denildiği de sıkça araştırılmaktadır. Nominal ve reel faiz terimleri ile bağlantılı olan bu konunun açıklanabilmesi için ilk olarak faizin tanımına da değinilmelidir. Bu sayede piyasada geçerli olan faiz oranının nasıl hesaplanabildiği de daha anlaşılır kılınmaktadır.

Nominal faiz nedir? Nominal faiz oranı hesaplama nasıl yapılır?Nominal faiz nedir? Nominal faiz oranı hesaplama nasıl yapılır?
Reel faiz nedir? Reel faiz oranı hesaplama nasıl yapılır, formülü nedir?Reel faiz nedir? Reel faiz oranı hesaplama nasıl yapılır, formülü nedir?

Finansal yatırım kararlarının verilmesi ile harcama ya da tasarruf kararlarında mutlaka dikkate alınan unsura faiz denilmektedir. Değişik borçlanma araçlarında bazı ödeme ve vade çeşitlerine rastlanmaktadır. Bu gibi unsurların hepsi de faiz oranlarına göre düzenlenerek kategorize edilmektedir. Piyasada geçerli olan faiz oranı da cari faiz ile ilişkilidir. Dolayısıyla piyasadaki mevcut zamanda geçerli olan faiz türüne cari faiz denilmektedir. Bu bağlamda nominal faiz ise kote edilen faiz oranı olarak belirtilebilmektedir.

Talebin özellikleri nelerdir? Talebi etkileyen faktörler nelerdir?Talebin özellikleri nelerdir? Talebi etkileyen faktörler nelerdir?

Piyasa Faiz Oranı Nasıl Hesaplanır?

Para piyasası bağlamındaki para talebi ile arzı arasındaki etkileşime göre belirlenmekte olan ve diğer yatırımlar üzerine ödenen faiz oranına piyasa faiz oranı denilmektedir. Eğer piyasa faiz oranı hesaplama işlemi yapılacak ise mutlaka nominal ve cari faiz oranı sisteminin de bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca Merkez Bankası faiz oranları da düzenli olarak resmi sitelerde açıklanmaktadır. Bu sayede piyasa faiz oranı formülü kullanılarak, hesaplanmak istenilen değere ulaşılabilmektedir.

Basit faiz formülü göz önünde bulundurularak, piyasada mevcut olan faiz oranı ile nasıl hesaplama yapılabildiği açıklanabilmektedir. Anapara, vade ve faiz oranı gibi değerler bilindiği zaman; oldukça basit bir formül ile faiz değeri hesaplanabilmektedir. Bu bağlamda basit faiz hesaplama formülü de aşağıdaki gibidir;

  • Faiz Değeri = vade X faiz oranı X anapara

Piyasa faiz oranını aynı zamanda yatırımcının ne kadar zamanda hangi miktarda para kazanacağını göstermektedir. Yine piyasa faiz oranını belirleyen faktörler arasında enflasyon da yer almaktadır. Fon talep edenler ile birikim sahiplerinin uzlaşması da piyasa faiz oranının belirlenmesindeki etkenlerdendir.

Arz ve talep kanunu nedir? Arz ve talep yasası nedir, faktörler nelerdir?Arz ve talep kanunu nedir? Arz ve talep yasası nedir, faktörler nelerdir?


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