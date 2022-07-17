Piyasa değeri nedir? Piyasa değeri neyi ifade eder?

Piyasa değeri nedir, neden önemlidir gibi sorular en çok da yatırımcıları ilgilendirmektedir. Çünkü yatırımcılar, yatırım yapmak istedikleri hisse senetlerinin piyasa değerleri hakkında bilgi sahibi olmak isterler. İyi bir yatırım yapabilmek için, piyasa değerlerinin takibi ve analiz edilmesi önem taşımaktadır. Piyasa değeri, hisse senedi analizinde kullanılan temel ve oldukça yaygın oranlar arasında yer almaktadır. Herhangi bir şirketin borsadaki toplam değerini gösteren unsur piyasa değeridir.

Piyasa Değeri Nasıl Hesaplanır?

Piyasa değeri hesaplama, alana hâkim olanlar için oldukça kolay bir işlemdir. Şirketin borsada işlem gören bütün hisselerinin, hissenin piyasadaki güncel fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanmaktadır. Hisse senedi fiyatı ile piyasa değeri doğru orantılıdır. Hisse senedi fiyatı arttıkça hissenin piyasa değeri de artmaktadır. Piyasa değeri, üç farklı yolla hesaplanabilmektedir.

Piyasa Değeri = (Hisse Senet Fiyatı x Ödenmiş Sermaye) / Öz kaynak

Piyasa Değeri = Piyasa Değeri / Toplam Öz kaynak

Piyasa Değeri = Hisse Senet Fiyatı / Hisse Başına Öz kaynak

Bu hesaplama yöntemleri her ne kadar verili olarak kaydedilse de artık internet siteleri üzerinden otomatik hesaplayıcılar tercih edilmektedir. Böylece hesaplanan değerlerin doğruluk oranı da daha fazla olabilmektedir. Yine de matematiksel veriler üzerinden ilerlemek isteyen yatırımcılar için bu formüller paylaşılmaktadır.

Piyasa Değerinin Düşük ya da Yüksek Olması Ne Anlama Gelmektedir?

Piyasa değerinin oranı için sınır değer 1 olarak belirlenmiştir. Hesaplama sonucu ortaya çıkan değerin 1’den fazla olması her zaman için hisse senedinin de yükselmesi anlamına gelmemektedir. Bu değerlendirme göz önünde bulundurulduğunda piyasa değeri oranının hesaplanması sonucu çıkan değerin 1’den düşük olması da o hisse senedinin değersiz ya da ucuz olduğu anlamına gelmemektedir.

Doğru sonuca ulaşılabilmesi için aynı sektörde ve aynı iş grubunda bulunan şirketler arasında bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu şekilde daha sağlıklı bir sonuç elde edilebilmektedir.

Piyasa Değeri Yatırımcı İçin Neden Önemlidir?

Piyasa değeri, yatırım fırsatlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. Çünkü piyasa değeri oranı, bir şirketin piyasa fiyatının makul olup olmadığının anlaşılmasında yardımcı olan bir değerdir. Piyasa değeri 1’in altında olan oranlar iyi yatırım olarak değerlendirilmektedir. Fakat yalnızca piyasa değeri göz önünde bulundurularak yatırım yapılması, çok da doğru bir yatırım şekli değildir. Çünkü bu durum, yatırımcıların yanlış kararlar vermesine neden olabilmektedir.

Yatırımcı piyasa değerleri üzerinde uzun soluklu ve doğru bir araştırma yaptığı takdirde yatırım girişimlerinde başarılı olabilmesi daha olası hale gelmektedir.



