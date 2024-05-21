Piyasalar bu gelişmeleri takip ediyor! İşte günün öne çıkan şirket haberleri (21 Mayıs 2024)

Bugün iş dünyasında birçok heyecan verici gelişme yaşanıyor. Şirketler stratejik ortaklıklar kurarak güçlerini birleştiriyor, büyüme hedeflerine ulaşmak için adımlar atıyor ve geleceğe yönelik yatırım projelerine odaklanıyor. Sermaye artırımları, yeni iş anlaşmaları ve yapılan değişiklikler de iş dünyasının dinamizmini yansıtıyor. Şirketlerin kararlılığı ve inovasyona dayalı stratejileri, günümüzde en çok konuşulan konular arasında. Bu gelişmeler piyasaları etkileyerek iş dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli konuları yansıtıyor. İşte günün dikkat çeken şirket haberlerinden bazıları...

• OZYSR - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 23 - 24 Mayıs’ta toplanacak.

• ONRYT - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 - 23 Mayıs’ta toplanacak.

• ALARK - Şirket bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik’in Gotion Singapore ile ortak girişim sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• AGROT - Şirket bağlı ortaklığı Ayazağa Depoculuk’un 32 adet frigofrik tır aldığı açıklandı.

• AVGYO - Şirketin Antalya Alanya’daki dairesini bir yıllığına aylık 13.875 TL’ye AVTUR’a kiraladığı açıklandı.

• AHGAZ ENERY - A Doğalgaz’ın %100 bağlı ortaklığı olarak 50 milyon TL sermayeli Marmara Yalova Gaz Dağıtım ve Marmara Çorlu Gaz Dağıtım şirketlerinin kurulduğu açıklandı.

• BIGCH - Şirketin İstanbul Sarıyer’deki genel merkezine Valilik tarafından Sıfır Atık Belgesi verildiği açıklandı.

• BYDNR - Halka arzdan elde edilen fonun 95 milyon TL’sinin kırmızı et işleme ve tereyağı üretim tesisisin faaliyete geçirilmesinde, 44,2 milyon TL’sinin finansal borç azaltımında, 34,6 milyon TL’sinin şirket büyümesinde, 101,7 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• CATES - Halka arzdan elde edilen fonun 1,3 milyar TL’sinin banka kredi kapamalarında kullanıldığı açıklandı.

• CVKMD - Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in Kütahya’daki maden sahası faaliyetleri kapsamında UMREK raporuna göre toplam kaynak miktarının 616 ton, toplam ölçülmüş rezerv miktarının 260 ton olarak hesaplandığı açıklandı.

• CVKMD - Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in Bursa’daki maden sahası faaliyetleri kapsamında UMREK raporuna göre toplam kaynak miktarının 2,0 milyon ton olarak belirlendiği açıklandı.

• CVKMD - Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in Krom Cevheri Satışı 587,0 milyon TL bedelle anlaşma yaptığı açıklandı.

• DOBUR - DOHOL tarafından 603.958 adet payın Borsa’da satılmasına ilişkin hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nın SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

• DENGE ERSU - VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Haziran’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 20 Haziran’a kadar uzatıldı.

• DYOBY VKFYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• DERHL - Sermaye artırımından elde edilen fonun 8,2 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 66,6 milyon TL’sinin ise finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

• EUPWR - Şirketin Avrupa'da bir firma ile Yüksek Gerilim Ekipmanları satışı konusunda 4,1 milyon euroluk anlaşma sağladığı açıklandı.

• GEREL - Şirketin 493.000 dolar bedelli iş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• GEREL - Şirketin 430.000 dolar bedelli iş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• GEREL - Şirketin 232.000 dolar bedelli iş sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• HRKET - Şirket payları 23 Mayıs'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

• HRKET - Şirket paylarının halka arzı kapsamında Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,27 katı talep geldiği açıklandı.

• HEDEF HDFGS - Vepara’nın sermayesinin 65 milyon TL’den 90 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

• INFO - 95 gün vadeli 172,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• IEYHO BRKO RALYH ULUSE KARTN IPEKE SANEL KOZAA DIRIT AVHOL - Şirketlerin finansallarının KAP’ta açıklanması için istenen ek süre SPK tarafından olumlu karşılandı.

• KONTR - Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nin Faz - II genişleme projesi kapsamında ana yüklenici olan Doğuş İnşaat ile şirket arasında 15 milyon dolar tutarında yapım sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• LIDFA - 295 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• MHRGY - Şirketin MSGYO’dan İzmir’deki gayrimenkulü 30,6 milyon TL’ye satın alma işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• PEKGY - Serdar Tunç tarafından 3.912.296 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• REEDR - Şirketin JollaBoys ile yapay zeka ürünleri konusunda işbirliği sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• RYGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• RYGYO - Şirket portföyünde yer alan İstanbul Tuzla’daki 17.700 m² depolama alanının bir yıllığına kiraya verildiği, bir senede yaklaşık 75,6 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.

• SAHOL - Ömer Sabancı tarafından 2.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• SISE - Sisecam UK tarafından, yurt dışında gerçekleştirilen 175 milyon dolar ve 225 milyon dolar tutarında eurobond ihraçlarının tamamlandığı açıklandı.

• TABGD - Pay geri alım programının Genel Kurul’a sunulmasına karar verildiği açıklandı.

• TRILC - Şirketin %90 bağlı ortaklığı olacağı 1 milyon TL sermayeli Türkvet Veteriner unvanlı şirketin kuruldu açıklandı.

• TTKOM - Yurt dışında 1.800 gün vadeli 500 milyon dolar bedelli borçlanma aracı ihraç edildi.

• VAKBN - 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK ve Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• VRGYO - Şirketin Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 22 Mayıs’ta yapılacak olan arsa satış yöntemiyle özelleştirme ihalelerine katılım sağlayacağı açıklandı.

PAY ALIM / SATIM

• BJKAS - Şenol Mutlu tarafından 15.275.144 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,45’e yükseldi.

• BMSTL - Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zontur tarafından 34,00 - 34,14 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,46’ya geriledi.

• BMSTL - Ali Zontur tarafından 34,00 - 34,22 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %29,74’e geriledi.

• ETILR - Merrill Lynch İnternational tarafından 574.567 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,59’a geriledi.

• INVEO - Geri alınan 2.210.000 adet pay 50,00 - 65,20 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 68,1 milyon TL kar elde edildi.

• KMPUR - Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 59,39 TL ortalama fiyattan 9.361 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %33,45’e yükseldi.

• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 15.000 adet pay 282,00 - 291,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• PEKGY - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 8,77 TL fiyattan geri alındı.

• PSDTC - Roteks Tekstil tarafından 123,10 - 123,40 TL fiyat aralığından 176 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,67’ye geriledi.

SERMAYE ARTIRIM

• OYAKC - Şirket sermayesinin 1,3 milyar TL’den %290 oranında bedelsiz olarak 3,6 milyar TL artışla 4,9 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• SNICA - Şirket sermayesi bugün 135 milyon TL’den %344,4 oranında bedelsiz olarak 465 milyon TL artışla 600 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 8,2665 TL’ye denk gelmekte.

Kaynak: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.







