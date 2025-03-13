Piyasalar gün ortasında kazandırıyor!

Dün 10.580,26 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 45,12 puan ve yüzde 0,43 artışla 10.625,38 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 119,74 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak 10.700,00 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.625,38, en yüksek 10.714,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,55, sanayi endeksi yüzde 0,96, hizmetler endeksi yüzde 1,62 ve mali endeks yüzde 0,85 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 92'si yükselirken, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

ALTININ ONS FİYATI

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,06, bileşik getirisi de yüzde 38,13 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2960 ve dolar/yen paritesi 148,2 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 36,6050 liradan, avro 39,9180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 948 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 azalışla 70,3 dolardan işlem görüyor.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır