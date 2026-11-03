Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 3 Kasım 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını

Altın fiyatları düştü mü? Altın düştü mü arttı mı? Altın fiyatları son dönemde hareketli bir seyir izlerken vatandaşlar altın fiyatlarında son durumu dikkatle araştırıyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...

ALTIN DÜŞTÜ MÜ ARTTI MI?

Gram altın dünü önceki kapanışına göre yüzde 1,86 artışla 6 bin 338 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,58 azalışla 6 bin 302 liradan işlem görüyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 377 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Aynı dakikalarda, Cumhuriyet altını 41 bin 322 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,6 azalışla 3 bin 922 dolardan işlem görüyor.