Piyasalar güne nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

Pay piyasalarının yakıtı olarak görülen ve yatırımcı kararları üzerinde ana belirleyici olan ekonomiyi destekleme paketleri konusunda dün ABD'den gelen haberler takip edildi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi için Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın gerçekleştireceği toplantı öncesinde Brexit konusunda pozitif haberlerin gelmesi ve Kovid-19 aşısının İngiltere'de uygulanmaya başlanması ile pay piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlendi.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, dolar endeksi ise 32 ayın dip seviyesinden gelen tepki alımlarıyla test ettiği 91 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı ve 90,8'de dengelendi.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit'in nasıl uygulanacağına dair prensipler konusunda anlaşmaya vardığı haberleri ve İngiltere'de Kovid-19 aşısının kullanılmaya başlanması dün Avrupa piyasalarının gündemindeydi. Öte yandan dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre beklentiler doğrultusunda yüzde 12,5 büyüme kaydetti.