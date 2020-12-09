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Piyasalar güne nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

BORSA HABERLERİ  | 09.12.2020 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD'de gündeme gelen teşvik paketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve Brexit konusundaki iyimserlikle pozitif bir seyir izliyor.

Piyasalar güne nasıl başladı? İşte takip edilecek veriler

Pay piyasalarının yakıtı olarak görülen ve yatırımcı kararları üzerinde ana belirleyici olan ekonomiyi destekleme paketleri konusunda dün ABD'den gelen haberler takip edildi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi için Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın gerçekleştireceği toplantı öncesinde Brexit konusunda pozitif haberlerin gelmesi ve Kovid-19 aşısının İngiltere'de uygulanmaya başlanması ile pay piyasalarında genel olarak pozitif bir seyir izlendi.

Dün ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 0,35, S&P 500 endeksi yüzde 0,28 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı. Böylece, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, dolar endeksi ise 32 ayın dip seviyesinden gelen tepki alımlarıyla test ettiği 91 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadı ve 90,8'de dengelendi.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin, Brexit'in nasıl uygulanacağına dair prensipler konusunda anlaşmaya vardığı haberleri ve İngiltere'de Kovid-19 aşısının kullanılmaya başlanması dün Avrupa piyasalarının gündemindeydi. Öte yandan dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre beklentiler doğrultusunda yüzde 12,5 büyüme kaydetti.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 geriledi.

Analistler, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakereleri için bugün Brüksel'de buluşacaklarını anımsatarak, taraflardan gelecek haberlerin önemli olduğunu ifade etti.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyonun kasımda yüzde 0,6 gerilemesinin ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yatay seyrederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirleri devam ettirmesiyle pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlendi.

BIST 100 endeksi, yüzde 0,75 değer kazanarak 1.339,89 puanla tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirirken, dün günü 7,8191'den tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 7,8190 seviyesinde işlem görüyor.

Kovid-19 aşısı ile ilgili gelişmeler, küresel ölçekte ekonomiyi destekleme adımları ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.

Analistler, ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesine karşın, sürecin devam ettiğini belirterek, tasarının yasalaşması için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası düşüşlerde ise 1.290 puanın destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ekim ayı dış ticaret dengesi

18.00 ABD, ekim ayı toptan eşya stokları

18.00 ABD, ekim ayı JOLTS açık iş sayısı

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