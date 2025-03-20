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Piyasalar günün ilk yarısında değer kazandı!

20.03.2025 13:31
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,05 değer kazanarak 10.062,42 puana çıktı. İstanbul serbest piyasada dolar 38,0040 liradan, avro 41,4090 liradan satılıyor

Piyasalar günün ilk yarısında değer kazandı!

Dün 9.860,29 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,46 puan ve yüzde 0,21 azalışla 9.839,83 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 202,13 puan ve yüzde 2,05 değer kazanarak 10.062,42 puana çıktı.

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MALİ ENDEKS DEĞER KAYBETTİ

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.785,45, en yüksek 10.156,71 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 5,56, sanayi endeksi yüzde 3,19 ve hizmetler endeksi yüzde 3,28 yükselirken, mali endeks yüzde 0,26 değer kaybetti.

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YÜZDE 90 YÜKSELDİ

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 90'ı yükselirken, 9'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

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ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,70, bileşik getirisi de yüzde 42,44 seviyesinde gerçekleşti.

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Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2950 ve dolar/yen paritesi 148,7 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,0040 liradan, avro 41,4090 liradan satılıyor.

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Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 41 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yatay seyirle 70,6 dolardan işlem görüyor.
AA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
YKBNK
28.14
14.734.256.641,96
% -5.25
14:01
AKBNK
63.3
13.839.946.447,65
% -4.02
14:01
THYAO
312.75
9.911.628.351,50
% 3.82
14:01
BIMAS
470.75
8.236.854.346,00
% 3.35
14:01
ISCTR
13.87
7.290.562.545,70
% -4.93
14:01

Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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