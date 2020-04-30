Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nda

Fed, dün akşam sona eren, ocak ayından bu yana ilk kez normal takviminde gerçekleştirilmiş toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı, Fed'in, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçlarını kullanmaya bağlı olduğu vurgulandı.

Fed Başkanı Jerome Powell ise gerçekleştirdiği basın toplantısında, ekonomik faaliyetin ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir oranda düşüş göstereceğine dikkati çekerek, toparlanmanın güçlü olması için daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını söyledi. Hazine ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarına gerektiği şekilde devam edileceğini vurgulayan Powell'ın açıklamaları, "finansal piyasaların istediği desteği bulmaya devam edeceği" şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, dün açıklanan geçici verilere göre, ABD ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daraldı. Küresel finans krizinden bu yana görülen en sert küçülmeye karşın Powell'ın açıklamalarını pozitif algılayan borsalar hızlı bir şekilde yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,3 gerileyerek 99,5'e indi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 2,21, S&P 500 endeksi yüzde 2,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,57 değer kazandı.