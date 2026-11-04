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TOKİ 61 ilde 725 arsa satıyor: Yarın başlıyor! İstanbul, Ankara, İzmir...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde 725 arsayı 5-6 Kasım'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Alıcılar arsalara, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

TOKİ 61 ilde 725 arsa satıyor: Yarın başlıyor! İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, kurum, 61 ildeki 725 arsanın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

TOKİ 61 ilde 725 arsa satıyor: Yarın başlıyor! İstanbul, Ankara, İzmir... 1

725 ARSA SATIŞA SUNULACAK

Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bulunan 725 arsa satışa sunulacak.

TOKİ 61 ilde 725 arsa satıyor: Yarın başlıyor! İstanbul, Ankara, İzmir... 2

48 AY VADE

Alıcılar, konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ile sahip olabilecek.

PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 15 İNDİRİM

Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Açık artırmalar, 5-6 Kasım tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Radisson Blu Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Ayrıca istekliler internet üzerinden de "muzayede.emlakyonetim.com.tr" adresinden teklif verebilecek.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ arsa
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