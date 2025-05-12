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Piyasalarda gün ortası! Borsa, dolar, euroda son durum, en çok işlem gören hisse senetleri...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,95 değer kazancıyla 9.667,50 puana çıktı. İstanbul serbest piyasada dolar 38,7620 liradan, avro 43,1330 liradan satılıyor

Piyasalarda gün ortası! Borsa, dolar, euroda son durum, en çok işlem gören hisse senetleri...

Cuma günü 9.390,51 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,35 artışla 9.611,21 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 276,98 puan ve yüzde 2,95 değer kazancıyla 9.667,50 puana çıktı.

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Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.570,46, en yüksek 9.709,69 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 3,09, sanayi endeksi yüzde 2,51 ve mali endeks yüzde 2,93 artarken, teknoloji endeksi yüzde 3,70 azaldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükselirken 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Koç Holding ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

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Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 148,1 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 38,7620 liradan, avro 43,1330 liradan satılıyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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